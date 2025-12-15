Es tendencia:
Mientras José Giacone cierra su llegada a Herediano, Diriangén le encuentra reemplazante en Costa Rica

Con Giacone a punto de firmar con Herediano, Diriangén ya se movió para conseguir a su reemplazante.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT argentino volverá a Costa Rica.
© Cacique Diriangén FCEl DT argentino volverá a Costa Rica.

Cuando finalice el Torneo Apertura 2025, José Giacone dejará de pertenecer al Diriangén FC. El próximo sábado dirigirá su último partido en el que se juega el título de la Liga Primera. La final de ida ante Managua finalizó 0-0. Ahora, el Cacique definirá la vuelta en su casa.

En esta última etapa con el equipo diriambino, Giacone dirigió un total de 33 partidos en los que cosechó 17 triunfos, 10 empates y tan solo seis derrotas. Se marcha con grandes números, aunque todavía puede cerrar este ciclo con el campeonato nacional.

El técnico seguirá su carrera en el Club Sport Herediano, equipo en el que ya fue campeón en 2019. Al mismo tiempo, Diriangén ya se movió rápido para buscar a su reemplazante, el cual casualmente llegará desde Costa Rica.

Alexander Vargas será el reemplazante de José Giacone en Diriangén FC

El elegido por Diriangén, según la confirmación del medio pinolero Marca Personal, es Alexander Vargas, entrenador costarricense que justamente fue asistente técnico de José Giacone años atrás.

alexander vargas-herediano

Vargas será el nuevo entrenador de Diriangén.

Vargas viene de dirigir al Herediano en el primer semestre del año. Fue despedido en medio del Torneo Clausura 2025, tras haber sumado apenas dos derrotas en 16 partidos. Esta decisión tomó por sorpresa a varios en Costa Rica, ya que los números no habían sido malos.

Su última experiencia se dio en el Inter de San Carlos, equipo de la segunda división de Costa Rica. También vivió una situación insólita, ya que estuvo tan sólo tres partidos. Desde el club no tuvieron paciencia y lo despidieron.

