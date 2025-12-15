Este miércoles 17 de diciembre se jugará el primer partido de la final del Torneo Apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Después de casi dos años, como en el Clausura 2024, volverán a definir al campeón nacional. Aquella vez la S se impuso por 3-1 en el global.

En esta oportunidad, la situación es diferente. Saprissa ahora necesita ganar la serie para forzar la Gran Final, ya que Alajuelense fue el líder de la fase regular. En la antesala de lo que será este primer clásico en La Cueva, Unafut ya confirmó lo que todos esperaban conocer antes del juego.

¿Quién será el árbitro para la primera final de ida entre Saprissa y Alajuelense?

Ya está confirmado el cuerpo arbitral que impartirá justicia en el Ricardo Saprissa este miércoles. El árbitro principal será Josué Ugalde, un nombre que le trae buenos recuerdos a los morados si se consideran los clásicos nacionales que dirigió.

ver también Veredicto de la Unafut: Saprissa y Alajuelense reciben el aviso sobre la final del Apertura 2025 que nadie puede pasar por alto

Ugalde estuvo presente en dos clásicos entre Saprissa y Alajuelense. Ambos encuentros fueron en fase final. Dirigió el partido de ida de las semifinales del Clausura 2022 y también estuvo en la vuelta de las semifinales del Apertura 2022.

En el Clausura 2022, Saprissa y Alajuelense empataron 1-1. Una de las situaciones más polémicas del partido fue la no expulsión a David Guzmán, quien le propinó un fuerte cabezazo a Freddy Góndola a la vista de todos. Ugalde solo sancionó con tarjeta amarilla.

Publicidad

Publicidad

Además, en el clásico del Apertura hubo victoria 2-0 para Saprissa y posterior clasificación a la final. En el segundo gol que marcó Luis Paradela, pitó penalti en favor del Monstruo para sentenciar el resultado.

El cuerpo arbitral completo para la ida de la final del Torneo Apertura 2025

Además de Ugalde como principal, Diego Salazar será el primer asistente, Octavio Jara el número 2. Marianela Araya estará como cuarta árbitra y Féliz Quesada como quinto. En el VAR, decidirá Brayan Cruz, mientras que Jesús Montero irá como AVAR.

Publicidad