Honduras

Olimpia ya lo sabe: Jorge Álvarez recibe desde Costa Rica la respuesta de su fichaje por Alajuelense

Olimpia fue agitado por una información que llegó desde Costa Rica, pero todo se aclaró desde el país tico.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

En Costa Rica aclaran el interés por Jorge Álvarez, jugador de Olimpia.
Jorge Álvarez es un pilar en Olimpia, el mediocampista de 27 años es el encargado de dirigir el fútbol y vaya que lo ha hecho muy bien durante los últimos años, ya que en su palmarés cuenta con 8 títulos de Liga Nacional de Honduras y una Concacaf League.

Con eso antecedentes, desde Costa Rica se soltó el interés de la Liga Deportiva Alajuelense, tricampeón de la Copa Centroamericana. Que lo quieran es lógico por su talento.

Robo a Alajuelense: Jafet Soto se lanza por una figura de Olimpia que está en la mira del Machillo Ramírez

Ahora bien, en suelo tico han aclarado la situación y le brindan una noticia a Olimpia que lo dejará muy aliviado.

¿Qué pasará con Jorge Álvarez y Alajuelense?

El periodista Ferlin Fuentes, en el programa El Picadito ha dado nuevos detalles del interés, pero asegura nada es cierto. La Liga no puede fichar a Jorge Álvarez y tiene que tener los “pies sobre la tierra”.

“Se han hablado sobre posibles fichajes en el Alajuelense, no es cierto. No tiene en el radar que se mencionan, el tema de (Agustín) Auzmendi y Jorge Álvarez, son muy buenos jugadores, pero hay que poner los pies sobre la tierra”, afirmó bajo su conocimiento de la información.

El mensaje del Club América para Olimpia después del sorteo de la Concachampions 2026

Eso sí, adelantó que Herediano ha reactivos su interés por Álvarez, un volante muy atractivo por todo lo que le ha dado al Olimpia.

Jorge tiene contrato hasta 2026 con Olimpia y en Honduras ya afirman que es tiempo de que salga a ser legionario.

Desde Costa Rica indican que el fichaje de Jorge Álvarez no está en planes de Alajuelense.

