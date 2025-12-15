Es tendencia:
Jafet Soto tiene a su reemplazante: el próximo entrenador de Herediano será un campeón del fútbol de Costa Rica

Herediano se va armando para el próximo año y Jafet Soto ya eligió al entrenador que lo reemplazará en el banquillo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto tiene a su sustituto.
Luego de un Apertura 2025 para el olvido, en el Club Sport Herediano comenzaron a moverse las fichas con rapidez. La eliminación temprana y el desgaste del semestre empujaron a tomar decisiones fuertes, y una de ellas ya fue confirmada: Jafet Soto dejará de ser el entrenador del Team, aunque seguirá ligado a la estructura deportiva del club.

Con el cierre del ciclo de Soto en el banquillo, la dirigencia florense no perdió tiempo y avanzó en la búsqueda de un nuevo timonel que permita encarar el próximo torneo con un aire renovado, pero sin romper del todo con la idea de competitividad inmediata que exige la institución.

¿Quién será el nuevo entrenador de Herediano?

En ese escenario, el nombre que toma fuerza y que, a esta altura, aparece como el elegido para asumir la dirección técnica es el del argentino José Giacone. El estratega, que viene de trabajar con el Diriangén de Nicaragua, cuenta con un aval importante en su currículum: ya fue campeón del fútbol costarricense, un detalle que pesa y mucho en un club que necesita resultados rápidos.

La designación de Giacone no deja de tener un condimento especial. Su salida del conjunto nicaragüense abriría la puerta para que Alexander Vargas asuma como su reemplazante en el Diriangén. Curiosamente, Vargas fue quien inició el Apertura 2025 como técnico del propio Herediano, antes de la llegada de Jafet Soto al banquillo rojiamarillo.

Así, el Team se encamina a una nueva etapa con un rostro conocido del medio y con experiencia en títulos nacionales. A la espera de la confirmación oficial, todo apunta a que Herediano ya tiene definido a su próximo entrenador.

La idea de Jafet Soto es hacer una apuesta por combinar conocimiento del entorno, antecedentes ganadores y un golpe de timón necesario tras un semestre que dejó más dudas que certezas. Veremos si esta vez puede tener una buena relación con su técnico elegido.

