“Muchas posibilidades”: Saprissa recibe la noticia que tanto esperaban los morados para la final ante Alajuelense

El Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense ya palpitan una nueva edición del clásico nacional, esta vez con un título en juego. La final del torneo enfrenta a los dos gigantes del fútbol costarricense, en una serie que paraliza al país y en la que cada detalle cuenta, desde lo táctico hasta el estado físico de las principales figuras.

En Tibás, la expectativa ha estado marcada por una gran incógnita: la condición de su capitán y principal generador de fútbol, Mariano Torres. Durante las últimas semanas, el cuerpo técnico morado ha trabajado con extrema cautela, administrando cargas y evitando riesgos innecesarios, con un solo objetivo en mente: tenerlo disponible para el momento más importante de la temporada.

¿Qué sucederá con Mariano Torres en la final contra Alajuelense?

Este martes llegó la noticia que la afición esperaba. Según reveló el periodista Josué Quesada, “hay muchas posibilidades de que Mariano Torres sea titular ante Alajuelense en el partido de ida”. El volante argentino habría superado el desgarro que lo marginó en la recta final del campeonato y todo apunta a que está listo para reaparecer en el escenario más exigente.

Desde el entorno del club se tomó la decisión de cuidarlo al máximo, incluso resignando su presencia en partidos anteriores, con tal de asegurar que llegara en óptimas condiciones a la final. La evolución del futbolista ha sido positiva y, de no mediar contratiempos de última hora, estaría desde el arranque frente al eterno rival.

Mariano Torres estaría ante Alajuelense. (Foto: Saprissa)

La posible titularidad de Torres representa un enorme impulso para Saprissa, no solo por su liderazgo, sino por el peso que tiene su presencia en este tipo de encuentros. El argentino es un jugador que puede inclinar la balanza en este encuentro.

En una final tan pareja y cargada de historia, contar con su capitán en la cancha es, para los morados, una de las mejores noticias posibles antes de enfrentar a Alajuelense.