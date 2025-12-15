Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Confirmado en Sudamérica: Honduras recibe el veredicto que sella su destino rumbo al Mundial 2026

La selección de Honduras ha visto como Conmebol ha brindado una información que hunde las posibilidades de estar en el repechaje.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
La selección de Honduras tenía la esperanza de ir al repechaje, pero todo se ha ido apagando.
La selección de Honduras tenía la esperanza de ir al repechaje, pero todo se ha ido apagando.

En la última semana se desató una polémica de cara al repechaje al Mundial 2026 con la selección de Surinam y unos problemas dentro de su Federación de Fútbol.

El escándalo fue tal que se habló de una posibilidad, que todavía existe, pero cada vez es menor de que Honduras tomar el lugar de los surinamés en la repesca.

Mientras Honduras vuelve a soñar con el Mundial 2026, Jorge Salomón revela la notificación que recibió desde FIFA: “Nos eligieron”

ver también

Mientras Honduras vuelve a soñar con el Mundial 2026, Jorge Salomón revela la notificación que recibió desde FIFA: “Nos eligieron”

La decisión sigue en manos de FIFA, pero Conmebol tiene claro lo que pasará, o al menos así lo hace saber desde su página oficial.

Conmebol confirma que el rival de Bolivia es Surinam

La selección de Bolivia está involucrada en todo esto, pero ha sido Conmebol la que hundió las esperanzas que tiene Honduras para poder pelear el boleto.

Desde Sudámerica no conocen otra posibilidad de que Bolivia no juegue ante Surinam, ese es rival que enfrentará y lo hicieron saber una publicación donde muestran la fecha del partido.

Tweet placeholder
Publicidad

La repesca está pactada para el 26 de marzo en Monterrey. El ganador avanzará a enfrentar a Irak, este cotejo define quién estará en la Copa del undo de 2026.

El problema de Surinam surgió porque la justicia de aquel país congeló las cuentas bancarias de la SVB. Esta polémica ha llevado a levantar rumores de un posible castigo de FIFA, pero el máximo órgano del fútbol no se ha pronunciado.

Publicidad
En Honduras comienzan a pensar en el Repechaje al Mundial 2026 y toman una decisión

ver también

En Honduras comienzan a pensar en el Repechaje al Mundial 2026 y toman una decisión

De igual forma este escándalo se levantó en medio de la inesperada renuncia de Stanley Menzo, quien les dio el boleto al repechaje en la Eliminatoria de Concacaf.

Ahora y pensando en Bolivia, anunciaron a su nuevo entrenador, Hen Ten Kate, quien ha tenido experiencias en Barcelona, Chelsea y otros equipos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Concachampions 2026: el veredicto de la Concacaf que Alajuelense estaba esperando
Liga Deportiva Alajuelense

Concachampions 2026: el veredicto de la Concacaf que Alajuelense estaba esperando

Concacaf anuncia otro reconocimiento a Alajuelense luego de ganar la Copa Centroamericana 2025
Liga Deportiva Alajuelense

Concacaf anuncia otro reconocimiento a Alajuelense luego de ganar la Copa Centroamericana 2025

Concacaf revive a Honduras con la noticia que nadie esperaba tras el nefasto 2025
Honduras

Concacaf revive a Honduras con la noticia que nadie esperaba tras el nefasto 2025

FIFA confirma la noticia que pone a Panamá en lo más alto para el Mundial 2026
Mundial 2026

FIFA confirma la noticia que pone a Panamá en lo más alto para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo