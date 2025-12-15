Luis Fernando Tena lo celebra: joya de Guatemala da el salto a lo más alto de la Liga MX

La Selección de Guatemala suma una importante figura en lo más alto de la Liga MX. Una de las joyas que formó parte del Sub-20 y también integró el Sub-23 en los Juegos Centroamericanos recibió la noticia que significa un gran paso para su carrera.

Se trata de Daniel Méndez, delantero nacido en Estados Unidos y nacionalizado guatemalteco. El atacante forma parte de la pretemporada con el primer equipo del Pachuca pensando en lo que será el Clausura 2026.

Daniel Méndez con Guatemala.

En este 2026, Méndez buscará hacer su estreno como profesional en la competencia mexicana. Tras lucirse con el U21 del Pachuca, le llegó la gran oportunidad con el plantel principal. En 2025, fue convocado a un partido de Liga MX, pero no vio minutos.

Esta noticia beneficia a Luis Fernando Tena, teniendo en cuenta que ha convocado pocos delanteros de área. Ninguno de ellos tiene la altura que posee Méndez. El delantero mide 1,99 metros y puede lastimar en las tácticas fijas con esta estatura.

La publicación de Pachuca en su cuenta oficial sobre Daniel Méndez.

Considerando que Guatemala tendrá varios encuentros amistosos en 2026, es muy probable que Tena decida convocarlo para hacer su debut con la Selección Absoluta.

Actualmente, Guatemala no cuenta con ningún legionario en la Liga MX, por lo que Daniel Méndez será el único en caso de firmar contrato profesional con los Tuzos.