Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga MX

Luis Fernando Tena lo celebra: joya de Guatemala da el salto a lo más alto de la Liga MX

Desde México, la Selección de Guatemala recibe una noticia muy importante para su futuro.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT mexicano tiene un gran motivo para festejar.
© FFGEl DT mexicano tiene un gran motivo para festejar.

La Selección de Guatemala suma una importante figura en lo más alto de la Liga MX. Una de las joyas que formó parte del Sub-20 y también integró el Sub-23 en los Juegos Centroamericanos recibió la noticia que significa un gran paso para su carrera.

Se trata de Daniel Méndez, delantero nacido en Estados Unidos y nacionalizado guatemalteco. El atacante forma parte de la pretemporada con el primer equipo del Pachuca pensando en lo que será el Clausura 2026.

Daniel Méndez con Guatemala.

Daniel Méndez con Guatemala.

Además del amistoso con Canadá: Luis Fernando Tena hace fuertes exigencias en Guatemala para iniciar el proceso al Mundial 2030

ver también

Además del amistoso con Canadá: Luis Fernando Tena hace fuertes exigencias en Guatemala para iniciar el proceso al Mundial 2030

En este 2026, Méndez buscará hacer su estreno como profesional en la competencia mexicana. Tras lucirse con el U21 del Pachuca, le llegó la gran oportunidad con el plantel principal. En 2025, fue convocado a un partido de Liga MX, pero no vio minutos.

Esta noticia beneficia a Luis Fernando Tena, teniendo en cuenta que ha convocado pocos delanteros de área. Ninguno de ellos tiene la altura que posee Méndez. El delantero mide 1,99 metros y puede lastimar en las tácticas fijas con esta estatura.

La publicación de Pachuca en su cuenta oficial sobre Daniel Méndez.

La publicación de Pachuca en su cuenta oficial sobre Daniel Méndez.

Publicidad

Considerando que Guatemala tendrá varios encuentros amistosos en 2026, es muy probable que Tena decida convocarlo para hacer su debut con la Selección Absoluta.

Actualmente, Guatemala no cuenta con ningún legionario en la Liga MX, por lo que Daniel Méndez será el único en caso de firmar contrato profesional con los Tuzos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Además del amistoso con Canadá: Luis Fernando Tena hace fuertes exigencias en Guatemala
Guatemala

Además del amistoso con Canadá: Luis Fernando Tena hace fuertes exigencias en Guatemala

"Acercamiento con FIFA": Luis Fernando Tena se ilusiona con la noticia que puede beneficiar a Guatemala
Guatemala

"Acercamiento con FIFA": Luis Fernando Tena se ilusiona con la noticia que puede beneficiar a Guatemala

Gerardo Paiz confiesa el secreto que puede desatar un gran problema con Tena
Guatemala

Gerardo Paiz confiesa el secreto que puede desatar un gran problema con Tena

Estevis López deja River Plate y ya tiene nuevo equipo en la LPF
Panama

Estevis López deja River Plate y ya tiene nuevo equipo en la LPF

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo