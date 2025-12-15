Sorpresa en Panamá: Estevis López deja River Plate y ya tiene nuevo equipo en la LPF

Para sorpresa de propios y extraños, Estevis López no seguirá vistiendo la camiseta de River Plate. El jugador que representó a la Sub-19 de Panamá en el Torneo UNCAF se quedará en tierras panameñas para entrenar con su nuevo equipo.

Hay una razón detrás de esta salida de López del equipo argentino. El panameño estaba contento allí y era muy bien considerado en su categoría. Sin embargo, no podía disputar los torneos federados por AFA por ser extranjero y menor de edad, algo que no permite la FIFA.

Por este motivo, Estevis abandona River Plate tras haber arribado a principios del 2024. Ahora, su futuro cercano estará en la Liga Panameña de Fútbol, donde podrá hacer su debut profesional a pesar de no haber cumplido la mayoría de edad.

Según la información del periodista Raúl Ochoa, Estevis López será nuevo jugador del Veraguas United, equipo que tiene como nuevo entrenador al brasileño Felipe Borowsky.

De esta manera, Estevis López estará vinculado al equipo que alcanzó el ascenso en 2024 a la máxima categoría de Panamá, tras ocupar el cupo que dejó vacante por desaparecer el Club Deportivo Atlético Chiriquí.

River Plate todavía quiere a Estevis López

Cabe aclarar que River Plate sigue interesado en Estevis López, por lo que podría regresar cuando cumpla los 18 años. El propio técnico, Borowsky, explicó en una entrevista con Tigo Sports que el equipo riverplatense tiene “mucho interés” en la joya panameña. Es un caso similar al de Kadir Barría, que regresó a Panamá para cumplir la mayoría de edad y luego volvió a Botafogo, donde hoy se luce.

