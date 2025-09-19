Pablo Lavallén recibe la notificación que lleva semanas esperando; Marathón suma refuerzo en medio del Apertura 2025

El regreso de Pablo Lavallén al fútbol hondureño, por lo menos al momento, está siendo muy positivo.

El DT argentino fue el escogido por Marathón para dirigir en el Centenario y buscar la ansiada décima copa.

Ahora el buen momento del Verdolaga, que es líder del Apertura 2025, recibe una gran noticia que puede potenciarlo a soñar con el campeonato.

¿Qué refuerzo suma Marathón?

Las buenas nuevas en el ´Monstruo´ es que su fichaje bomba finalmente podrá ser un refuerzo para el plantel.

Tras el empate 2-2 ante Lobos UPNFM, el cuadro ´Esmeralda´ recibió la notificación oficial de la Liga Nacional para poder sumar a un futbolista a partir de la próxima semana.

Se trata del delantero Román Rubilio Castillo que finalmente cumplió su sanción de 4 partidos y está habilitado para jugar.

Castillo, que llegó procedente de Deportivo Pereira, no había podido jugar con su nuevo club ya que finalmente decidieron no apelar el castigo que databa desde diciembre 2024.

Es así como ´Roruca´ se une al mejor ataque del campeonato en Honduras junto a Alexy Vega y Nicolás Messiniti.

¿Cuándo podrá debutar Rubilio Castillo?

Pese a eso, el goleador tendrá que esperar unos larga semana ya que su equipo no juega este fin de semana ya que le toca descansar tras la modificación de calendario en Liga Nacional.

Marathón recibirá a Victoria el próximo 27 de septiembre en lo que será el debut de Castillo como verdolaga.

Los de Lavallén son primer lugar con 19 puntos tras 5 triunfos, 4 empates y 1 derrota.