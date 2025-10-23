Olimpia recibe duro castigo a pesar del agónico empate ante Alajuelense en la Copa Centroamericana

Olimpia no pudo aguantar la ventaja que tenía ante Alajuelense y la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 quedó 1-1 en el Alejandro Morera Soto.

El León de Eduardo Espinel dominó por ciertas partes del partido y regresan con bronca a Honduras porque pudieron haber sacado una victoria para estar más cerca de la final.

Olimpia es castigado tras empatar ante Alajuelense

Antes de que Alajuelense empatara, uno de los mejores jugadores de Olimpia, Jorge Álvarez vio una tarjeta amarilla. Al 85′ el León recibió el peor castigo para la vuelta.

A pesar del empate, que no es malo del todo, Olimpia perderá a una de sus grandes figuras para el partido que se va disputar en Tegucigalpa la próxima semana.

Con esto, Olimpia suma una mala noticia, ya que tampoco estará Edwin Rodríguez que hace unas semanas fue operado del quinto metatarsiado.

Eduardo Espinel tendrá que resolver una baja sensible para eliminar a Alajuelense, no solo el empate fue la amargura que tuvo el equipo blanco.

Hoy se mandó un partidazo en el Morera Soto. Tremendo despliegue físico y entrega en el mediocampo. Baja terrible para el Olimpia.

La serie se define el próximo jueves a las 8:00 de la noche, Alajuelense ya sabe lo que es ganar en Tegucigalpa y espera repetir su épica como lo hizo ante Motagua.

Jorge Álvarez es baja para el partido de vuelta contra Alajuelense.

Yustin Arboleda tampoco estará

Otra baja sensible que tendrá Eduardo Espinel será Yustin Arboleda, el delantero fue amonestado al finalizar el partido por protestas contra el árbitro y tras acumulación se pierde la vuelta.

Dos jugadores claves de Olimpia se pierden el cotejo por sanción y van a sufrir mucho para estar en la final. Machillo Ramírez también fue golpeado, ya que no podrá contar con Joel Campbell por la misma situación de tarjetas.

