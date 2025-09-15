Concacaf lo confirma: Jorge Álvarez da el gran salto de su carrera y estará junto a Lionel Messi

La calidad de Jorge Álvarez jamás ha estado en discusión para todos los futboleros en Honduras.

El mediocampista ha sido pieza fundamental en el esquema de un Olimpia de época y también se ha consolidado en la Selección de Honduras como un inamovible.

La capacidad del ´23´ ha trascendido fronteras y ha sido Concacaf que ha hecho oficial el gran salto en su carrera.

¿Cuál es el gran salto para Jorge Álvarez?

Jorge Daniel fue clave en el resurgimiento de la Bicolor en la pasada Copa Oro donde llegaron hasta las semifinales tras dejar en el camino a Panamá.

Sus actuaciones no pasaron desapercibidas y ha sido la Confederación que ha sorprendido a todos este Lunes al hacer oficial el anuncio.

Álvarez ha sido nominado al mejor gol del año gracias a su tanto ante Curazao en la segunda jornada del máximo torneo de selecciones del área.

El memorable derechazo que se clavó en el ángulo fue destacado por Concacaf y, junto a otros 11 anotaciones estará compitiendo, como el mejor gol de 2025.

Entre los nominados destaca el mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Messi.

El ´10´ de Argentina y el Inter Miami entró a la selecta lista gracias a su golazo a LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Otros nominados son el delantero Raúl Alonso Jiménez de México, José Rodríguez de Panamá y Francisco Calvo de Costa Rica.

¿Cómo se puede votar por el golazo de Jorge Álvarez?

El premio será otorgado al gol que tenga más votos en la página web de Concacaf.

En el sitio web de la confederación aparecerán los 12 goles nominados y se podrá votar cuántas veces el usuario quiera.

Puedes votar en este link: https://www.concacaf.com/es/premios/gol-del-ano/