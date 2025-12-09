Robo a Alajuelense: Jafet Soto se lanza por una figura de Olimpia que está en la mira del Machillo Ramírez

Giro inesperado. Olimpiase está viendo en una situación que lo puede complicar de cara al futuro porque una de sus figuras está siendo tentada por la Liga de Costa Rica.

Desde suelo tico han quedado expectantes al fútbol de Jorge Álvarez, que ha levantado el interés de dos de los grandes de aquel país.

ver también En Honduras ya eligieron al técnico que quieren para reemplazar a Reinaldo Rueda y clasificarse al Mundial 2030: “Garantiza trabajo y calidad”

El primero que salió con su intenciones de sacarlo de Olimpia fue Alajuelense, el equipo Manudo lo enfrentó en las semifinales de la Copa Centroamericana y Machillo Ramírez vio su talento en vivo, si, nada más en la ida porque la vuelta se la perdió por acumulación de tarjetas.

Álvarez es un volante de aquellos que llaman en Europa “box to box”, no solo es capaz de dar pases de gol, si no que también tiene entrega y sacrificio.

Con el Viejo León ha ganado 9 títulos de campeonato nacional, además de dos Ligas Concacaf, y suma 259 partidos, con 20 goles y 11 asistencias, números que explican por qué es una obsesión recurrente en Alajuela. Además de ser importante en la selección de Honduras.

Herediano entra en escena por Jorge Álvarez

Ahora bien, todo ha cambiado porque Herediano y Jafet Soto también están interesado en el volante de Olimpia.

Publicidad

Publicidad

Yashin Quesada ha revelado que el Team ha reactivado sus ganas de llevarselo a la Liga de Costa Rica para recompen un final de 2025 que no fue tan bueno para ellos.

ver también Brayan Moya ficharía por el equipo menos pensado de Centroamérica sorprendiendo a Olimpia y Real España

No es la primera que Herediano suena para ser el futuro de Álvarez, ya en 2024 sonó, pero sacarlo de Olimpia no será cosa fácil.

Publicidad

Jorge tiene contrato hasta 2026 con Olimpia y en Honduras ya afirman que es tiempo de que salga a ser legionario porque en la Liga de Honduras ya ganó todo.

Publicidad

En Costa Rica se habla muy fuerte sobre una salida de Jorge Álvarez.