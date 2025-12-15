Salió campeón con Saprissa, fue anunciado en su nuevo equipo y en menos de un mes ya cambio de club

El mercado de fichajes del fútbol costarricense sigue dejando movimientos inesperados y uno de los más llamativos de los últimos días tiene como protagonista a un futbolista de amplia trayectoria y pasado reciente campeón.

Luego de cerrar una etapa dorada en el Deportivo Saprissa, donde levantó un nuevo título nacional, el experimentado volante parecía haber definido su futuro con rapidez. Hace apenas 18 días fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Uruguay de Coronado, en lo que se interpretó como el inicio de una nueva etapa en su carrera.

¿Cuál es el jugador que cambió de club antes de debutar?

Se trata de Marvin Angulo, quien este lunes se confirmó que no jugará en el cuadro aurinegro y que, en cambio, fue anunciado como nuevo refuerzo del Guadalupe FC, club con el que regresará a la Primera División del fútbol nacional.

La decisión estuvo motivada por el deseo del jugador de seguir compitiendo al máximo nivel. El proyecto deportivo de Guadalupe, enfocado en luchar por la permanencia y evitar el descenso, terminó por convencerlo, y no dudó en darle el “sí” al conjunto guadalupano para afrontar este nuevo reto.

Marvin Angulo jugará en Guadalupe.

Con este movimiento, el mediocampista suma un nuevo capítulo a una extensa carrera en el balompié costarricense. A nivel local, ha vestido las camisetas de Herediano, Uruguay de Coronado, Saprissa y Liberia, mientras que en el extranjero dejó una grata impresión en el Melbourne Victory de Australia.

Así, en cuestión de semanas, pasó de ser presentado en su Uruguay de Coronado a firmar para Guadalupe. Realmente increíble lo que sucedió con Marvin Angulo en estos días.