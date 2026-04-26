Keyrol Figueroa pasa de héroe a villano: lo que pasó con el delantero y que sentenció al Liverpool

Keyrol Figueroa pasó de ser héroe a villano con la camisa del Liverpool en Inglaterra tras quedar eliminado en tanda de penales ante el Crystal Palace en los play-off de la Premier League 2.

El juego se fue a los tiempos extras tras un empate 2-2 en tiempo reglamentario; ya en la prórroga el Crystal Palace nuevamente tomó ventaja, pero a los 112 Figueroa se elevó por los aires para poner el 3-3 con un certero cabezazo que envió todo a los penales.

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Para mala suerte, Keyrol Figueroa erró el penal que dejó fuera al Liverpool de los cuartos de final y confirmó la victoria 3-1 del Crystal Palace, terminando así la participación de los Reds en la presente temporada.

Luego del fallo, Figueroa recibió el consuelo de sus compañeros que se acercaron hasta el hondureño visiblemente afectado por el error que sentenció al club.

Vídeo del gol y fallo de Keyrol Figueroa

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El delantero es uno de los goleadores de la temporada con 12 dianas en 15 encuentros disputados, pese a una lesión que lo mantuvo fuera de acción durante dos meses.

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Entre tanto, hace al menos diez días, Figueroa se reunió con Francis Hernández y el entrenador José Francisco Molina para definir su futuro con la Selección de Honduras.