Lo primero que hizo Keyrol Figueroa tras debutar con la Selección de Honduras

El delantero del Liverpool sumó sus primeros minutos vistiendo la camisa de La H, un momento que quedará en la historia del fútbol catracho.

Keyrol Figueroa vivió un momento histórico al debutar con la Selección de Honduras en la derrota 2-0 en un amistoso internacional ante Argentina, vigente campeona del mundo que prepara su debut en el Mundial 2026.

Si bien el resultado no fue el deseado, el atacante catracho vivió con emotividad sus primeros minutos con la camisa bicolor y más con la presencia de su hermano Dereck Moncada.

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En su debut Keyrol Figueroa dejó destellos de su buena técnica y potencia a la hora de jugar como punta; aunque apenas pudo tocar balones por el agresivo embate de la albiceleste.

El emotivo gesto

Luego del pitazo final, Figueroa lo primero que hizo fue dirigirse hasta las graderías donde se encontraba su madre Sandra Norales junto al resto de su familia que estuvo presente en el Kyle Field.

El joven ariete de 19 abrazó efusivamente a su madre para posteriormente tomarse la fotografía que más allá que una imagen, es un momento que marcará la historia de la carrera del jugador.

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Las emotivas imágenes fueron captadas por el lente de Deportes TVC e inmediatamente se viralizaron en las redes sociales, donde los aficionados de La H destacaron la efusividad del momento.

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Figueroa hizo su debut con el dorsal 24 y como curiosidad: lo hizo ante Argentina tal y como lo hizo su padre el 21 de enero de 2003; aunque Maynor Figueroa salió expulsado en esa ocasión.