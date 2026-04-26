Kervin Arriaga recibe la confirmación que enciende al Levante y desata ilusión en Honduras

La lucha por la permanencia en la primera división está que arde en España y este día el Levante de Kervin Arriaga recibió la confirmación que los mantiene con la ilusión de abandonar la zona de descenso.

Se trata de la derrota del Sevilla 1-2 contra el Osasuna que deja a los “Granotas” con la oportunidad de superarlos en la tabla de posiciones y a falta de cinco partidos, siguen vigentes en la lucha.

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El Levante actualmente ocupa la 19.º posición con 32 puntos, dos unidades menos que el Sevilla que marcha 18.º, con una mala racha de cuatro derrotas y apenas una victoria en sus últimos cinco partidos.

El equipo de Arriaga se enfrenta el lunes al Espanyol y de sacar el triunfo, igualaría al Mallorca que de momento marcha 17.º Los granotas vienen de derrotar 2-0, precisamente al Sevilla, encuentro en el que el centrampista catracho dio una asistencia de gol.

Con 15 puntos en disputa, el equipo dirigido por el portugués Luis Castro, luchará hasta el final para continuar en LaLiga por al menos una temporada más.

El impacto en Luis Palma

Por otro lado, el que podría ver afectado su futuro es Luis Palma. El hondureño es del interés del Sevilla, pero que, en caso de descender a la segunda división no podrá fichar al catracho, ya que su prioridad es mantenerse vigente en clubes de primera división.

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Así marcha la tabla de posiciones