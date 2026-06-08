Este lunes, los Pumas Unam confirmaron que Efraín Juárez no seguirá siendo el entrenador del equipo. Después de varios rumores sobre su salida, finalmente no estará en la próxima temporada en la Liga MX, ya que tendría ofertas desde Europa.

Así lo anunció el club que tiene a Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en su plantilla: “El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo“.

ver también “Le voy a escribir”: el pedido que Keylor Navas le hará a Luka Modric para Carrasquilla a 4 días del Mundial 2026

Además, sobre quién será el reemplazante de Juárez en Pumas comunicaron lo siguiente: “En los próximos días, se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también los planes de cara al torneo Apertura 2026“.

Comunicado de Pumas.

Hasta el momento, surgieron cuatro nombres para sucederlo. La primera opción que aparece es la de Esteban Solari, quien fue despedido del Pachuca semanas atrás. También están como candidatos Guillermo Vázquez, Robert Siboldi y Diego Alonso.

De esta manera, Efraín Juárez se marcha del cuadro universitario después de haber llegado a la final de la Liga MX hace apenas unas semanas. También entre sus logros se destaca que realizó la mejor actuación de Pumas en un torneo corto de 17 jornadas.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde continuará su carrera Efraín Juárez?

Según trascendió hace algunas semanas desde México, el ahora ex entrenador de Pumas tiene dos opciones en el Viejo Continente. Una sería en el fútbol de Bélgica mientras que el otro acercamiento llegaría desde el Girona de España.

En resumen

Efraín Juárez dejó la dirección técnica de Pumas Unam tras alcanzar la final mexicana.

dejó la dirección técnica de Pumas Unam tras alcanzar la final mexicana. El entrenador mexicano maneja opciones para dirigir en el fútbol de España y Bélgica .

. La directiva universitaria anunciará pronto al nuevo director técnico para el torneo Apertura 2026.