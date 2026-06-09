Tras lo visto con Honduras, Liverpool toma rotunda decisión para el futuro de Keyrol Figueroa

El joven delantero hondureño debutó con la Selección Mayor y ahora el Liverpool ya tomó una decisión con su futuro.

Keyrol Figueroa debutó con la Selección de Honduras, siendo uno de los momentos que marcará su carrera deportiva, aunque con su futuro a nivel de club aún sin resolverse luego que se venciera su contrato con el Liverpool.

Ante el escenario que Figueroa pueda salir como agente libre en el presente mercado de fichajes, “Los Reds” ya tomaron una decisión con el delantero hondureño y le ofrecieron la amplicación de su vínculo con el club.

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A través de su sitio web oficial, el Liverpool anunció que hizo una oferta de renovación a Keyrol Figueroa, como una de las prioridades para retenerlo en el club ante la gran poryección que posee a futuro y la plena confianza que tienen en el potencial del delantero.

Al mismo tiempo, el club confirmó la salida de otros futbolistas que no continuarán vistiendo la camisa de los “Reds” y detalló que entre los jugadores con ofertas de renovación también están Prince Cisse, Kyle Kelly, Afolami Onanuga, Oliver O’Connor, Lucas Pitt, Ben Trueman y Matthew Wright.

Keyrol viene de realizar una destacada campaña en la Premier League 2 con el Liverpool Sub-21, donde anotó 11 goles en 14 partidos disputados de los 20 que se juegan en ese torneo.

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El hondureño se ha convertido en uno de los referentes en el ataque de las categorías inferiores e incluso estuvo entre los convocados del primer equipo para un duelo de Carabao Cup, aunque n o llegó a debutar.

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Será en las próximas semanas cuando Figueroa defina su futuro en Inglaterra o si está abierto a asumir una nueva oportunidad ya que clubes como el Porto de Portugal y el Minnesota United aparecieron como interesados en el mercado anterior.