Fue bicampeón de América con Boca Juniors y puso a Keylor Navas por encima de Memo Ochoa, Dibu Martínez y José Luis Chilavert

Un recordado ex futbolista de Boca, que ganó las Copas Libertadores de 2000 y 2001, destacó a Keylor Navas como el mejor portero de América.

Keylor Navas demostró una vez más que sigue plenamente vigente. A sus 39 años, la leyenda costarricense viene de ser elegida como el mejor portero del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX luego de firmar una gran campaña con Pumas UNAM, ayudando al equipo a alcanzar el subcampeonato a punta de grandes atajadas y con un liderazgo palpable desde abajo de los tres palos.

Ahora, el “Halcón” disfruta de sus merecidas vacaciones, pero no por eso deja de estar en el centro del debate futbolero. Este lunes, por ejemplo, fue elegido por un histórico exjugador de Boca Juniors como el mejor guardameta de América. Y con conocimiento de causa, ya que después de forjarse en el balompié sudamericano desarrolló gran parte de su carrera en México.

Chaco Giménez puso a Keylor Navas por encima de Ochoa, Martínez y Chilavert

Uno de los grandes referentes del fútbol mexicano de los últimos años, Christian “Chaco” Giménez, elogió a Navas durante el programa La Redacción de Fox Sports luego de que el periodista José Pablo Alfaro le diera cinco nombres de porteros para que los ordenara a su gusto en un top cinco de América: Keylor, Guillermo Ochoa, “Dibu” Martínez, José Luis Chilavert y Alisson Becker.

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“Si es por el sentimiento, ‘Memo’ Ochoa está ahí arriba de todo. Pero tengo que reconocer a Keylor Navas. Me toca verlo acá en la liga y por la edad que tiene, las cosas que hace, las cosas que ha hecho, la verdad que para mí es muy bueno. La diferencia del ‘Dibu’ es la Copa del Mundo y lo que ha hecho en Europa también. Lo tengo que poner. Después, Becker y Chilavert, ellos serían los últimos dos”, se explayó Giménez.

Luego, el ex Boca acomodó el podio poniendo al Navas en la cima: “Keylor uno, Ochoa y el ‘Dibu’ Martínez. Tengo mucha familia en Argentina que se va a enojar”, bromeó. Recordemos que el “Chaco” fue apodado así por haber nacido en Chaco, una provincia del norte argentino, hace ya 45 años. Pero se nacionalizó mexicano y hasta jugó incluso para la Selección Tricolor, por lo que sus palabras tienen un peso especial.

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Antes de desembarcar en suelo azteca en 2004 (allí defendió los colores de Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul), Giménez ganó la Copa Libertadores de forma consecutiva con el Xeneize en 2000 y 2001, siendo una pieza de recambio pero importante durante la era dorada que comandó Carlos Bianchi.

Datos clave

El exjugador de Boca Juniors y referente del fútbol mexicano, Christian “Chaco” Giménez , eligió a Keylor Navas como el mejor portero de la historia de América.

, eligió a Keylor Navas como el mejor portero de la historia de América. Giménez ubicó al arquero costarricense en el primer lugar de su top, por encima de Guillermo “Memo” Ochoa y Emiliano “Dibu” Martínez , dejando en los últimos puestos a Alisson Becker y José Luis Chilavert.

, dejando en los últimos puestos a Alisson Becker y José Luis Chilavert. “Chaco” justificó su elección destacando el extraordinario nivel y la trayectoria de Navas, quien viene de ser nombrado el mejor portero del Clausura 2026 con Pumas UNAM.