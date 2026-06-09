¿Juega Cristiano Ronaldo? Hora, TV y dónde ver Portugal vs. Nigeria en la previa al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo junto a Portugal juegan su último amistoso antes de la Copa del Mundo United 2026.

La selección de Portugal jugará este miércoles 10 de junio su último partido amistoso antes de viajar al Mundial 2026. El equipo europeo se enfrentará a la selección de Nigeria en un encuentro que servirá para que ambos entrenadores definan sus tácticas y revisen el estado físico de sus futbolistas antes de comenzar el torneo.

El partido se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, en la ciudad portuguesa de Leiria. Portugal llega con buen ritmo tras ganarle recientemente 2-1 a Chile, mientras que el conjunto africano buscará corregir sus errores luego de empatar 2-2 contra Polonia en su última presentación

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¿Cuándo y a qué hora juegan Portugal vs. Nigeria por el amistoso internacional?

El partido amistoso entre Portugal y Nigeria se llevará a cabo este sábado 6 de junio de 2026 en el mítico Estádio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiría, Portugal.

Horarios:

1:45 p.m de Centroamérica; 2:45 p.m. de Panamá

¿Qué canal transmite el amistoso Portugal vs. Chile en Centroamérica?

Los fanáticos en Centroamérica podrán ver el encuentro a través de ESPN y vía streaming mediante la plataforma Disney+.

¿Juega Cristiano Ronaldo ante Chile?

Cristiano Ronaldo encabeza la lista de convocados de la selección lusa para el Mundial 2026, y todo indica que el capitán sumará minutos en este amistoso crucial. Al ser la última prueba antes de iniciar su participación en el certamen CR7 estará en el campo de juego.

Probables alineaciones

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Joao Neves; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão; Cristian Ronaldo.

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Nigeria: Okoye; Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi; Simon, Onyeka, Ndidi, Nnadi; Adams, Moffi

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¿Cuándo debuta Portugal en el Mundial 2026?

La Selección de Portugal hará su estreno en la Copa del Mundo 2026 el miércoles 17 de junio frente a la República Democrática del Congo. El equipo luso encabeza el Grupo K y disputará sus tres encuentros de la primera fase en territorio estadounidense.



El Grupo K de Portugal

Portugal vs. RD Congo: miércoles 17 de junio en el Estadio de Houston, Texas | 11:00 a.m. Centroamérica, 12:00 p.m. Panamá

Portugal vs. Uzbekistán: martes 23 de junio en el Estadio de Houston, Texas | 11:00 a.m. Centroamérica, 12:00 p.m. Panamá

Colombia vs. Portugal: sábado 27 de junio en el Estadio de Miami, Florida | 5:30 p.m. Centroamérica, 6:30 p.m. Panamá