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Formado en la élite y puede jugar para Irlanda: el defensor que activa el interés de Francis Hernández y Honduras

El director deportivo tiene el objetivo de reclutar la mayor cantidad de talentos para la Selección de Honduras y ahora apareció una nueva joya.

José Rodas

Por José Rodas

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Francis Hernández continúa de gira por Europa con el objetivo de reclutar talentos. Foto: La Prensa.
Francis Hernández continúa de gira por Europa con el objetivo de reclutar talentos. Foto: La Prensa.

El listado de talentosos futbolistas elegibles para jugar con la Selección de Honduras sigue creciendo y durante las últimas semanas aparecen nuevos nombres que ponen en alerta al director deportivo Francis Hernández.

Durante las últimas horas se conoció un nuevo nombre de un defensor central que nació en Estados Unidos, de padre irlandés y madre hondureña -originaria de San Pedro Sula-, según informó Legión Catracha.

Su nombre es Jameson McGann Mora, tiene 14 años de edad y actualmente juega en el SSA Swarm FC de la MLS Next.

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“Desde mayo de 2024, SSA Swarm FC mantiene una alianza estratégica con el Brentford FC de la Premier League, creando una vía directa de desarrollo y proyección hacia el fútbol”, informó Legión Catracha en su cuenta de X.

Y agregó: “Esto le permite formarse bajo metodología de élite, incluso tener pasantías con el conjunto inglés”.

Durante las últimas semanas han aparecido decenas de jugadores elegibles para la Selección de Honduras, pero que también son elegibles para otras selecciones como Ghana con Kevin Gyamfi González.

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Mientras tanto, Hernández y el director técnico José Francisco Molina, continúan en Europa, donde ha sostenido reuniones con los jóvenes talentos y sus familias para presentarle el proyecto que implementarán en Honduras.

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