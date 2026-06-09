“Nos daremos un abrazo”: Droopy Gómez sorprende y confiesa dónde jugaría si deja al Motagua

El argentino respondió a una pregunta que el aficionado de Motagua estaba pendiente sobre su futuro. Alajuelense lo ha tenido en el radar.

El volante argentino Rodrigo “Droopy” Gómez se ha ganado el corazón de la afición del Motagua a base de buen fútbol y títulos. En poco tiempo, el mediocampista se convirtió en una pieza clave del “Ciclón Azul”, logrando un bicampeonato y ayudando a frenar la buena racha de su eterno rival, el Olimpia. Por eso, hoy en día es difícil imaginarlo con otra camiseta en el país.

Sin embargo, el propio futbolista ha dejado a todos con la boca abierta al hablar sobre su futuro. En una entrevista con Diario Diez, el Droopy confesó que, si en algún momento le toca salir de Motagua, su intención es seguir jugando en la Liga Nacional de Honduras.

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Aunque muchos pensaron que buscaría volver a Argentina o irse a otro país, el volante dejó claro que se siente muy cómodo en tierras catrachas. Eso sí, para no generar falsas alarmas, prefirió no dar el nombre de ningún equipo en específico.

No descarta seguir en Honduras

Al ser consultado sobre si le dolería dejar el nido, Gómez fue muy sincero: “Obviamente. Nadie es eterno, pero si hoy me dicen que puedo seguir en Motagua el resto de mi carrera, seguramente lo aceptaría porque es el lugar donde me quieren y donde mi familia se ha encariñado. Vine para ser campeón y pude ser bicampeón”.

El argentino también reconoció que el fútbol es de momentos y que hay que estar preparado para todo. “Si no me toca seguir, estaré agradecido. Dolerá, pero esto pasa rápido y hay que pensar dónde seguir jugando”, añadió.

Para tranquilidad de los directivos azules, la primera opción del Droopy siempre será renovar con el Motagua. Pero si el club decide tomar otro camino, él ya sabe lo que hará.

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“La prioridad será Honduras. Primero Motagua y, si no se da, la prioridad seguirá siendo Honduras. Si Motagua decide no continuar, nos daremos un abrazo y habrá que seguir. Me siento bien físicamente y con condiciones para jugar varios años más”, cerró el futbolista descartando por completo ir a Alajuelense, un equipo que lo ha buscado desde Costa Rica.

Por ahora, los aficionados del Motagua pueden respirar tranquilos, pero queda claro que el Droopy tiene cuerda para rato en el fútbol hondureño, ya sea vestido de azul… o con otros colores.

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En resumen

El Droopy Gómez confesó que le encantaría retirarse en Motagua, donde su familia está feliz y él ya logró ser bicampeón.

Si el club decide no renovarle, el volante argentino sorprendió al revelar que su plan es seguir jugando en la Liga Nacional.

Aunque afirmó que jugaría en otro club hondureño, prefirió no dar nombres para no generar falsas expectativas.