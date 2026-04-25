Se revela la noticia que toda Honduras estaba esperando escuchar sobre Luis Gabriel Suazo

Muchos aficionados se preguntaron por qué el nombre de Luis Gabriel Suazo no figuró en la lista de convocados de la Selección Sub-20 el pasado mes de marzo. La respuesta no es una mala noticia, sino todo lo contrario: su carrera está despegando a una velocidad impresionante en el fútbol de Europa.

Con apenas 17 años, Luis está demostrando que el talento corre por sus venas. Desde su llegada al SC Braga de Portugal en julio de 2025, el joven atacante no ha parado de crecer. Lo que comenzó como un proceso de adaptación se ha transformado en una realidad brillante que tiene emocionados a los directivos del club luso. Actualmente, el día a día de Suazo en el Braga es de máximo nivel.

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A un paso del debut: Aunque es muy joven, ya realiza entrenamientos constantes con el primer equipo .

Aunque es muy joven, ya realiza entrenamientos constantes con el . Posible estreno: Fuentes cercanas al club aseguran que el cuerpo técnico lo está preparando físicamente para que su debut oficial se dé en esta misma temporada.

Fuentes cercanas al club aseguran que el cuerpo técnico lo está preparando físicamente para que su debut oficial se dé en esta misma temporada. Consistencia: Su capacidad goleadora y potencia han dejado grandes impresiones en el cuerpo técnico desde el primer día.

Cabe recordar que Luis no es un novato en retos internacionales. El año pasado fue pieza clave en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, donde demostró que, a pesar de su corta edad, puede competir contra los mejores del mundo.

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La ausencia de Suazo en la convocatoria de marzo se debió a su compromiso total con el Braga. El club y el jugador están enfocados en su ascenso al equipo profesional, un paso gigante que pondría el nombre de Honduras nuevamente en lo más alto del fútbol portugués.

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