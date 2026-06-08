Demanda millonaria: FIFA condenó a Saprissa y lo obligó a pagar por un despido sin causa

El Monstruo Morado tuvo que abonar una suma superior a los cuatro millones de colones por una demanda en su contra.

Este lunes, se dio a conocer que el Deportivo Saprissa fue demandado ante la FIFA por una persona que perteneció a la institución por apenas un mes entre julio y agosto del 2025. El ente internacional terminó fallando en contra del Monstruo y lo obligó a pagar.

Según publicó el abogado Marcelo Bee Sellares en su cuenta de X, Saprissa fue condenado por la casa madre del fútbol mundial porque destituyó a Jack Grollier Galindo, entrenador que fue contratado en julio del año pasado para trabajar como asistente técnico de Paulo Wanchope.

El entrenador venezolano tenía contrato por seis meses y recibía mensualmente ₡1.000.000 de salario. El 22 de agosto de ese año fue destituido junto a todo el cuerpo técnico de Wanchope. Esto derivó en una demanda que castigó a los morados.

X de Marcelo Bee Sellares.

Y es que el contrato de Galindo establecía que cualquiera de las partes podía terminar el acuerdo, aunque había una condición a cumplir. La desvinculación debía ser notificada a la otra parte con una semana de anticipación. Como no ocurrió, el asistente demandó al club exigiendo un pago de ₡4.266.666.

La primera respuesta de Saprissa fue rechazar la demanda y alegó que Galindo había sido contratado como asistente y no como entrenador. Por eso, consideraban que no debía aplicarse la normativa de los entrenadores. Tiempo después, la FIFA ratificó que se trataba de un técnico.

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En marzo de este año, la Federación Internacional terminó fallando en contra de Saprissa y ratificó que Galindo debía recibir ₡3.966.666 más un 5% de interés. Según reveló La Nación, el conjunto tibaseño ya abonó la totalidad de la deuda en el mes de abril.

En resumen

La FIFA demandó y condenó al Deportivo Saprissa a pagar una millonaria indemnización.

demandó y condenó al Deportivo Saprissa a pagar una millonaria indemnización. El asistente Jack Grollier Galindo fue destituido sin la notificación anticipada que establecía su contrato.

fue destituido sin la notificación anticipada que establecía su contrato. El club pagó ₡3.966.666 más intereses en abril tras el fallo en su contra.