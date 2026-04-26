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La impensada decisión que tomó Inter Bogotá tras la salida de Dereck Moncada a Suiza y en Honduras no lo pueden creer

Dereck Moncada fue traspasado al Lugano de Suiza y el Inter de Bogotá ya tomó una impensada decisión con el extremo hondureño.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada se unirá al Lugano de Suiza en julio del presente año. Foto: Instagram dereckmoncadaa.
Dereck Moncada se unirá al Lugano de Suiza en julio del presente año. Foto: Instagram dereckmoncadaa.

La salida de Dereck Moncada del Internacional de Bogotá es un hecho. El hondureño fichará por el Lugano de la primera división de Suiza en una operación que ronda los 3.5 millones de euros, según informes.

Ante esa situación, el cuadro colombiano ya tomó una firme determinación con el jugador catracho: Moncada no entró en la convocatoria para el juego de este domingo ante Boyaca Chicó.

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¿No jugará más en Inter de Bogotá?

Se espera que el hondureño tampoco esté en el listado para el juego ante Santa Fe, juego por la última jornada de la fase regular en la primera división de Colombia. La decisión responde a una medida preventiva, con el objetivo de evitar cualquier lesión que llegue a afectar su fichaje.

De esta forma, Dereck Moncada no volvería a vestir la camisa del Internacional de Bogotá, club con el que sumó cinco goles y dos asistencias en su primer campeonato en el extranjero.

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La salida del extremo hondureño deja descolocado al club colombiano, ya que sigue peleando por entrar en la fase final en las últimas dos jornadas. Actualmente marchan en la onceava posición de la tabla con 25 unidades, a solo un punto de meterse en zona de clasificación.

Se estima que Moncada se una al Lugano a partir de julio de 2026 y será allí el inicio de una nueva historia con el objetivo de dar el gran salto a las mejores ligas de Europa, según conoció Fútbol Centroamérica.

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