Mientras Thomas Christiansen gana 840 mil dólares en Panamá, ¿cuál es el salario de los técnicos del Mundial 2026?

Thomas Christiansen es uno de los 48 técnicos que estará en la Copa del Mundo 2026. Será su primera justa mundialista dirigiendo a Panamá.

El Mundial 2026 no solo mueve millones de dólares dentro de la cancha con las grandes estrellas del fútbol, sino también en los banquillos. Dirigir a una selección nacional en el torneo más importante del planeta es un trabajo muy bien recompensado, aunque existen enormes diferencias entre lo que gana cada director técnico.

El rey absoluto de la lista es el italiano Carlo Ancelotti. El actual entrenador de la selección de Brasil es el mejor pagado de todo el Mundial, gracias a un salario que supera los 10 millones de dólares al año.

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Un escalón más abajo aparece el alemán Julian Nagelsmann, quien recibe casi 8 millones de dólares anuales por dirigir a la selección de Alemania. El podio lo completan el argentino Mauricio Pochettino (Estados Unidos) y el alemán Thomas Tuchel (Inglaterra), con sueldos que van entre los 6 y 7 millones de dólares.

En el grupo de los entrenadores que superan los 4 millones de dólares al año se encuentran Didier Deschamps (Francia), Roberto Martínez (Portugal) y una gran sorpresa: el italiano Fabio Cannavaro, quien dirige a la modesta selección de Uzbekistán.

Por el lado de los países que ya saben lo que es levantar una Copa del Mundo, el argentino Marcelo Bielsa lidera este grupo ganando cerca de 4 millones de dólares con Uruguay. Por su parte, Lionel Scaloni, campeón con Argentina en Qatar 2022, cobra unos 2.5 millones, mientras que Luis de la Fuente, el estratega de España, es el que menos gana de los campeones con 2 millones de dólares anuales.

En el fútbol latinoamericano, los técnicos Javier Aguirre (México), Gustavo Alfaro (Paraguay), Néstor Lorenzo (Colombia) y Sebastián Beccacece (Ecuador) también se encuentran en un rango cómodo, ganando entre 2 y 3 millones por temporada.

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¿Cómo le va a Centroamérica y quién gana menos?

Panamá es la única selección de Centroamérica presente en esta Copa del Mundo. Su entrenador, el hispano-danés Thomas Christiansen, tiene un salario de 70 mil dólares al mes, lo que suma unos 840 mil dólares al año. Aunque para el fútbol centroamericano es una cantidad de dinero muy alta, la cifra se queda pequeña si se compara con las potencias mundiales.

Finalmente, en el último lugar de los entrenadores con sueldos conocidos aparece Steve Clarke. El director técnico de Escocia es el peor pagado de la lista, ya que recibe menos de un millón de dólares anuales por guiar al conjunto europeo.

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Los técnicos mejores pagados del Mundial 2026

Carlo Ancelotti (Brasil): Más de 10 millones de dólares al año.

Más de 10 millones de dólares al año. Julian Nagelsmann (Alemania): Casi 8 millones de dólares al año.

Casi 8 millones de dólares al año. Mauricio Pochettino (Estados Unidos): Entre 6 y 7 millones de dólares al año.

Entre 6 y 7 millones de dólares al año. Thomas Tuchel (Inglaterra): Entre 6 y 7 millones de dólares al año.

Entre 6 y 7 millones de dólares al año. Didier Deschamps (Francia): Más de 4 millones de dólares al año.

Más de 4 millones de dólares al año. Roberto Martínez (Portugal): Más de 4 millones de dólares al año.

Más de 4 millones de dólares al año. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): Más de 4 millones de dólares al año.

Más de 4 millones de dólares al año. Marcelo Bielsa (Uruguay): Cerca de 4 millones de dólares al año.

Cerca de 4 millones de dólares al año. Javier Aguirre (México): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.

Entre 2 y 3 millones de dólares al año. Gustavo Alfaro (Paraguay): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.

Entre 2 y 3 millones de dólares al año. Néstor Lorenzo (Colombia): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.

Entre 2 y 3 millones de dólares al año. Sebastián Beccacece (Ecuador): Entre 2 y 3 millones de dólares al año.

Entre 2 y 3 millones de dólares al año. Lionel Scaloni (Argentina): Cerca de 2.5 millones de dólares al año.

Cerca de 2.5 millones de dólares al año. Luis de la Fuente (España): 2 millones de dólares al año.

2 millones de dólares al año. Steve Clarke (Escocia): Menos de 1 millón de dólares al año.

Menos de 1 millón de dólares al año. Thomas Christiansen (Panamá): 840 mil dólares al año.