“Panamá lo retiró”: Chepebomba desprestigia de la peor forma a Keylor Navas y lo pone por debajo de Memo Ochoa

El guardameta Keylor Navas ha vuelto a recibir un duro recado desde Panamá y en Costa Rica enfurecen con lo que dicen.

Keylor Navas recibió hace unas semanas un duro golpe en su carrera profesional al perder la final de la Liga MX con los Pumas de la UNAM ante Cruz Azul.

El tico de 39 años sigue dando de qué hablar con sus tapadas, pero hay un detractor muy marcado en contra del guardameta que es Chepebomba.

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José Miguel Domínguez, periodista panameño, ha desprestigiado de nuevo a Keylor diciendo que Navas no ha sido importante para Costa Rica, ya que lo único bueno que ha hecho es el Mundial de 2014.

Chepebomba destruye a Keylor Navas

“Y esto lo decimos, no que Keylor en el Madrid, pero ojo, Navas para mí en la selección solo fue en 2014. Keylor Navas, de hecho, y no lo quiero decir así porque después ustedes se molestan, Panamá retira a Keylor, lo retira hasta Honduras, Haití y Nicaragua”, comenzó diciendo en Visible Costa Rica.

El debate no acabó en ese momento, recordó el Mundial de Qatar 2022 donde La Sele no avanzó de grupos: “¿En Qatar se comió cuántos de España? Entonces salimos con el argumento de que Keylor tiene 3 Champions. Se le pone como el gran portero, como la araña negra, el gran superarquero, pero esas Champions están manchadas, no lo dice el Chepebomba, ahí está YouTube. Que tu narrativa diga que es el mejor, eres tico y lo vas a defender. Ese es el problema de Costa Rica, se quedaron en Brasil 2014. Memo Ochoa es mejor”.

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Navas Gamboa seguirá jugando a la pelota a pesar de que no clasificó al Mundial de 2026 con La Sele.

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En los últimos días han corrido los rumores de una salida tras la marcha de Efraín Juárez, pero todo se va a definir después de la Copa del Mundo, recordemos que recientemente Navas firmó una renovación.

En resumen

El periodista panameño Chepebomba aseguró que Keylor Navas solo rindió con Costa Rica en el Mundial de 2014 y que selecciones como Panamá u Honduras ya lo retiraron.

El polémico comunicador afirmó que las tres Champions de Navas están “manchadas” y sentenció que el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa es mejor guardameta que el tico.

A sus 39 años y tras perder la final de la Liga MX con Pumas, Navas seguirá jugando al fútbol y definirá su futuro en el club tras el Mundial de 2026.