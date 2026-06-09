Costa Rica vs. Inglaterra: hora, TV y alineaciones del amistoso que mira Panamá previo al Mundial 2026

Costa Rica es la última prueba de Inglaterra para la Copa del Mundo. Panamá estará pendiente ya que enfrenta a los ingleses en el Mundial.

La selección de Inglaterra jugará este miércoles su último partido amistoso de preparación antes del Mundial 2026. El equipo europeo se enfrentará a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando, Estados Unidos, en un encuentro que servirá para que ambos técnicos definan sus estrategias.

Para el conjunto inglés, dirigido por el alemán Thomas Tuchel, este será el ensayo final antes de su debut en la Copa del Mundo, donde comparte grupo con Croacia, Ghana y Panamá. Inglaterra llega con buen ánimo tras vencer el sábado pasado por 1-0 a Nueva Zelanda con un gol de su estrella y capitán, Harry Kane.

ver también ¿Juega Cristiano Ronaldo? Hora, TV y dónde ver Portugal vs. Nigeria en la previa al Mundial 2026

Por su parte, Costa Rica llega a este compromiso en pleno proceso de reconstrucción de la mano de su nuevo entrenador, el argentino Fernando Batista, luego de quedar fuera de la cita mundialista. El equipo tico viene de perder 3-1 contra Colombia en Bogotá, pero mostró avances importantes en su estilo de juego.

Este será apenas el cuarto partido de Batista al frente de la selección costarricense. El técnico ha dejado claro que está armando un plantel joven, con un promedio de 24 años de edad, y que por el momento ha decidido no convocar al experimentado portero Keylor Navas, de 39 años.

¿Cuándo y a qué hora juegan Costa Rica vs. Inglaterra?

Este cotejo entre Costa Rica e Inglaterra se jugará el miércoles 10 de junio. Su sede es el Estadio Inter&Co Stadium de la ciudad estadounidense de Orlando. Panamá, que está clasificada al Mundial 2026, mira con lupa este partido, ya que los ingleses son rivales directos en la fase de grupos.

¿Qué canal transmite el amistoso Costa Rica vs. Inglaterra en Centroamérica?

Los fanáticos en Centroamérica podrán ver el encuentro a través deTDMax y Repretel. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse mediante Fubo Sports, ViX Premium y FOX Sports 2.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Thomas Christiansen gana 840 mil dólares en Panamá, ¿cuál es el salario de los técnicos del Mundial 2026?

Probables alineaciones

Costa Rica: Sequeira; Quiros, Mitchell, Faerron, Araya; Salazar, Flores; Mora, Soto, Alcocer; Ugalde.

Inglaterra: Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

Publicidad

Antecendentes

El último antecedente entre Costa Rica e Inglaterra se remonta a 2018 cuando en un partido de preparación para el Mundial de Rusia, cuando los ingleses se impusieron por 2-0 con goles de Danny Welbeck y de Marcus Rashford.

Publicidad

En Brasil 2014, Costa Rica e inglaterra empataron sin goles en al última jornada de la fase de grupos, lo que permitió a los ticos clasificar, contra todos los pronósticos, en la primera posición, por encima de Uruguay, que fue segundo, y de Inglaterra e Italia, que quedaron eliminados.