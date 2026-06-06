Keyrol Figueroa confiesa lo que sintió en su debut y deja un mensaje al cuerpo técnico: “Hay mucho trabajo”

El delantero contó todo sobre su debut con la Selección de Honduras ante Argentina y aseguró sentirse como en casa por el amor que ha recibido.

Luego de su debut con la Selección de Honduras, Keyrol Figueroa brindó sus primeras palabras en las que manifestó su alegría al cumplir un sueño, aunque no dejó de lado que aún se debe realizar mucho trabajo de cara al futuro.

Figueroa bromeó al recordar el debut de su padre Maynor Figueroa, quien fue expulsado en su primer encuentro vistiendo los colores de La H, precisamente ante Argentina en enero de 2003.

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El joven futbolista de 19 años reconoció los nervios que sintió previo a su ingreso en el terreno de juego, sensación que compartió con su madre Sandra Norales que estuvo presente en el juego para presenciar el histórico debut de su hijo.

También agradeció el cariño con el que fue recibido por los fanáticos, cuerpo técnico y todos los seleccionados que lo hicieron sentir como en casa en su primera convocatoria.

Las palabras de Keyrol

El recuerdo de su padre

Alegre, esta vez no hubo tarjeta roja. Mi papá tuvo tarjeta roja cuando entró por primera vez, pero estoy muy contento. Estoy muy contento en base a mí mismo, porque es un sueño debutar contra este equipo, más aquí en Honduras. Pero hay un montón de trabajo todavía por esta situación y yo sé que fue un proceso de largo, largo plazo.

Sintió nervios

Sí, yo soy humano. O sea, sintiendo todos los nervios, estaba escuchando a toda la gente, pero la verdad, cuando entré solo estaba en modo fútbol.

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Lo que viene con La H

Más partidos, más experiencia. Los juegos de la Nations League, CONCACAF, todas las clasificatorias que me esperan. Para mí es todo eso: los juegos y los entrenamientos que me esperan.

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La reacción de su mamá

Mi mamá estaba muy orgullosa, estaba muy orgullosa. Estaba hablando con mi familia antes del juego. Ellos estaban más nerviosos que yo. Yo pienso que ellos estaban orando. Mi familia me apoyó y yo me sentí muy orgulloso.

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Lo recibieron con mucho amor

Sí. Aquí en la Selección de Honduras me dieron mucho amor los fans, el equipo y el staff. Me dieron mucho amor y me sentía en casa. Hasta aquí en Houston, aquí es donde está toda mi familia. Para mí ha sido muy bueno, muy alegre y, aunque no tuvimos la victoria hoy, hoy es un día muy especial para mí.