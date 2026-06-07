¿De quién se trata? Keyrol Figueroa reveló el nombre del crack argentino que lo aconseja en secreto

Keyrol Figueroa debutó con la Selección de Honduras en el amistoso ante Argentina, un debut histórico para el delantero del Liverpool.

El amistoso en el que Honduras enfrentó a Argentina dejó inesperados reencuentros como el de Keyrol Figueroa que reveló el nombre del crack que lo aconseja cuando él entrena con el primer equipo del Liverpool en Inglaterra.

Se trata del mediocampista Alexis Mac Allister, futbolista de “Los Reds”, quien según Keyrol, cada que tiene oportunidad comparte conversaciones y consejos que utiliza para ir mejorando dentro del terreno de juego.

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“A Mac Allister lo saludé porque he entrenado con él en Liverpool porque cada vez yo voy allá al primer equipo, él siempre me saluda, me habla, me enseña cosas”, contó Figueroa en entrevista para Fútbol Digital.

El joven delantero de La H también recordó que cuando el momento cuando Mac Allister conversó con él en el banquillo de suplentes en un juego de Carabao Cup.

“Cuando estuve en la banca en el partido de Carabao Cup estábamos platicando, entonces estoy tratando de aprender de los mejores, es algo a lo que debo poner mucha atención y quiero usarlo a favor para mí futuro”, reveló Figueroa.

Si bien, Keyrol sigue sin debutar con el primer equipo del Liverpool, el delantero es un jugador que las estrellas del club ya reconocen por sus constantes apariciones en los entrenamientos del primer equipo y Mac Allister es un ejemplo de eso.

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