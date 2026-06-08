Este martes, la selección campeona del mundo disputa su último amistoso antes de debutar en el Mundial 2026.

La Selección Argentina se encuentra a las puertas de un nuevo desafío histórico, afinando los últimos detalles antes de emprender su camino al Mundial 2026. Como cierre de su preparación, la Albiceleste se medirá ante Islandia en un atractivo partido amistoso que servirá como la última gran prueba para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Tras el reciente triunfo por 2-0 frente a Honduras en Estados Unidos, el campeón del mundo buscará consolidar su funcionamiento y darle rodaje a su base titular en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Este encuentro genera una enorme expectativa en los aficionados, no solo por ser la antesala directa de la gran cita máxima, sino también porque marcará el regreso de varios referentes al terreno de juego. El cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni planea no guardarse nada y alinear a la mayoría de los jugadores que perfilan para el esperado debut mundialista frente a Argelia.

ver también Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo y transmisión en vivo

¿Juega Lionel Messi en Argentina vs. Islandia?

La gran noticia para los fanáticos es que todo apunta a que Lionel Messi será titular frente a Islandia. El capitán argentino superó por completo la molestia muscular que había sufrido semanas atrás jugando para el Inter Miami y que lo marginó del reciente amistoso contra los hondureños. La intención de Scaloni es que el “10” sume minutos y ritmo competitivo desde el arranque para llegar en óptimas condiciones al estreno de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Islandia?

El partido amistoso entre Argentina e Islandia se disputará el martes 9 de junio a las 6.00 pm de Centroamérica, 7.00 pm de Panamá.

Dónde ver Argentina vs. Islandia

Para quienes deseen seguir en vivo el último ensayo de la Scaloneta, en Centroamérica habrá varias opciones.

Deportes Repretel (en Costa Rica)

(en Costa Rica) Tigo Sports (en toda Centroamérica)

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Posibles alineaciones

Lionel Scaloni apostará por un once muy similar al que debutará en el Mundial, aunque con algunas modificaciones puntuales para no arriesgar a los jugadores que arrastran pequeñas molestias, como Emiliano “Dibu” Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes serán preservados.

Argentina:

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo (o Agustín Giay), Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Islandia:

Aunque no se ha confirmado su once de gala, se espera que los europeos cuenten con referentes habituales como el histórico Aron Gunnarsson y el mediocampista ofensivo Isak Thorvaldsson, buscando dar la sorpresa ante los campeones defensores tras venir de caer por la mínima ante Japón.

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Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

La defensa del título mundial está a la vuelta de la esquina. Argentina es cabeza de serie del Grupo J, zona en la que se medirá ante Argelia, Austria y Jordania. Este es el calendario confirmado para la fase de grupos:

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