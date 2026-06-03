El reencuentro que toda Honduras esperaba: Maynor Figueroa confiesa el plan definitivo para Keyrol y lo que dice de Dereck

El legendario jugador de la Selección de Honduras rompió el silencio y por primera vez se refirió a la presencia de sus dos hijos en La H.

El eterno capitán de la Selección de Honduras Maynor Figueroa se presentó en el hotel de concentración en Houston, donde dos de sus hijos están preparándose para encarar el amistoso del próximo 6 de junio ante Argentina.

Allí Maynor tuvo el reencuentro definitivo que todo mundo esperaba: verlo junto a Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, ambos delanteros que han despertado la esperanza en el ataque La H.

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Maynor Figueroa brindó sus valoraciones sobre el trabajo que viene realizando Francis Hernández y José Francisco Molina con la selección nacional; al mismo tiempo que valoró el cambio generacional que se está viviendo de cara al proceso con miras al Mundial 2030.

El exdefensor también se refirió a la presencia de Keyrol y Dereck a los que les dejó un consejo para el juego que se viene contra la actual campeona del mundo.

Las palabras de Maynor Figueroa

Sobre el cambio generacional

“Creo que como hondureños hay que sentirnos contentos de que a día a día se está trabajando de una manera como muchos lo han deseado o como muchos lo hemos deseado desde antes. Y desde mi parte, como un hondureño más, deseando siempre lo mejor, apoyando y sabiendo que al final todos somos Honduras”.

Dereck y Keyrol en la selección

“Entre mayor cantidad tenga Honduras de jugadores en el extranjero, siempre lo más beneficiado va a ser Honduras. En el pasado, Honduras tuvo muchos jugadores afuera y los resultados siempre se dieron. En este caso, esperemos que no sea la excepción, que tanto ellos como los demás puedan aportar para una gran causa que es Honduras”.

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Francis Hernández y José Francisco Molina

“Ya lo dije anteriormente, son muy profesionales, traen una ideología muy buena. Lo imrpotante es que todos sumemos, que todos, como decimos en una frase, los que quieren bailar al mismo son. El proyecto que ellos traen es muy importante”.

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La idea que tiene Francis Hernández

“Una de las cosas que me llamó bastante la atención es que, más allá de lo que se puede hacer con la selección, también buscan implementar ciertas cosas con los equipos de Liga Nacional. Ojalá se les brinde todo el apoyo, de manera que al final, todo lo que se haga a través de las categorías menores y de los equipos de Liga Nacional beneficie también a la selección nacional”.

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Consejo a Keyrol y Dereck

“Que disfruten, que disfruten nada más. El fútbol es de eso, de disfrutar con mucha responsabilidad. Hoy están viviendo su etapa, están escribiendo su historia y solo les deseo lo mejor a ellos y a todos los demás”.

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Probable debut de ambos

“Sería muy lindo que se dé esa oportunidad, que ellos puedan tener sus minutos y desearles que les vaya bien. Esa selección contra Argentina marcó mis inicios. Los recuerdos no son de los mejores, pero eso eso no es cómo comienza. Pudimos tener una larga carrera en la selección. Estoy agradecido con Dios porque se me dio esa oportunidad”.

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