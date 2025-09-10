El impresionante récord de Reinaldo Rueda que Honduras le presume a Costa Rica y expone al Piojo Herrera

Reinaldo Rueda ha demostrado ser uno de los técnicos más importantes a nivel latinoamericano de los últimos años.

El DT colombiano posee un amplio recorrido en clubes y selecciones y se ha ganado el reconocimiento de propios y rivales.

Con Honduras enfrenta su segundo ciclo y si bien ha generado algunas dudas, lo cierto es que el triunfo ante Nicaragua le ha dado un nuevo brillo a su mandado como DT.

El impresionante récord de Reinaldo Rueda con Honduras

Rueda Rivera demostró que conoce muy bien las Eliminatorias Concacaf y así lo demostró en esta doble fecha FIFA.

Pese a que le trajo críticas, el DT supo asegurar el empate en Curazao ante Haití y ayer por la noche liquidar el partido ante Nicaragua.

Con el 1-0 en el marcador, el estratega cafetero hizo tres cambios ofensivos en búsqueda de más goles, demostrando que es muy consciente de la importancia de los goles a favor en esta Ronda Final.

Finalmente tuvo su recompensa y Alexy Vega marcó el definitivo 2-0 lo que le aseguró el triunfo y el liderato de grupo.

Esa decisión, de ir por más anotaciones, fue justamente la que le dio la clasificación con Honduras al Mundial de 2010 ya que por diferencia de goles terminó clasificando.

Lo cierto es que Rueda un especialista de local ya que solo ha perdido 2 encuentros de 18 en ambas etapas con Honduras en su territorio.

El estratega cafetero posee un impresionante récord: 5 victorias en 5 debuts en rondas diferentes como local.

“Triple R” ha ganado su primer partido como local ante Cuba de la Segunda Ronda (2008), Jamaica en Tercera Ronda (2008), México en Hexagonal (2009), Cuba en Segunda Ronda (2024) y ahora a Nicaragua en la Ronda Final (2025).

Es decir, ganó siempre su primer partido de local todas las etapas eliminatorias que disputó lo que le trajo confianza a su equipo para lograr el objetivo en cada una de ellas.

Reinaldo Rueda es temible como local. (Foto: Getty Images)

Miguel Herrera expuesto y Costa Rica ya ha sufrido a Honduras con Reinaldo Rueda

Ese gran registro expone aún más a su rival de la próxima fecha, Miguel Herrera, ya que dejó ir un 2-0 a favor de local vs Haití lo que ha despertado muchas críticas.

Es así como Costa Rica tendrá que visitar a Honduras en Octubre sabiendo que la ´H´ de local y bajo la conducción de Rueda es temible.

Cabe destacar que Honduras ya enfrentó a Costa Rica de local con Rueda Rivera como DT: Fue triunfo 4-0 en 2009.

