Este sábado se definirá al ganador de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. Después de lo que fue el empate por 2-2 en la casa del Deportivo Saprissa, ahora todo quedará por verse en el Morera Soto de la Liga Deportiva Alajuelense.

Sobre las siete de la tarde, iniciará lo que podría ser el último partido del año en Costa Rica, ya que un triunfo manudo proclamaría a Alajuelense como el nuevo campeón nacional. Sin embargo, Saprissa se puede imponer y forzar una Gran Final.

Para este partido tan importante que le puede dar el título 31 en cuanto a campeonatos nacionales, la Liga recibió una gran noticia que lo deja bien parado en la previa del duelo de este sábado y que justamente en Tibás no están muy satisfechos con esta novedad.

Unafut confirma a los árbitros para el clásico de la final entre Alajuelense y Saprissa

La Unafut, a falta de más de 24 horas para la final de vuelta, confirmó a los árbitros que estarán presentes en la casa de Alajuelense para impartir justicia. El juez principal será David Gómez, quien dirigirá nuevamente un clásico nacional en este Apertura 2025.

En el compromiso más reciente, Alajuelense ganó por 1-0 en La Cueva con el gol de Anthony Hernández y se quedó con el liderazgo del campeonato nacional. Gómez sacó amarillas a Mariano Torres y Vladimir Quesada por protestar, ya que se sentían perjudicados por sus decisiones. Además, el silbante estuvo presente en el clásico que la Liga aplastó por 5-0 al Monstruo.

Los árbitros que acompañarán a David Gómez en el clásico

Danny Sojo y Osvaldo Luna serán los asistentes. Además, Pablo Camacho y Carlos Fernández estarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. En el VAR, irán Steven Madrigal y Anthony Bravo Quirós.