Necesitó solo 4 palabras: la promesa de Washington Ortega a Alajuelense tras su error en la final contra Saprissa

Washington Ortega fue la principal novedad en la alineación de Liga Deportiva Alajuelense en el empate (2-2) en la ida de la final de la segunda fase ante el Deportivo Saprissa, marcando su regreso a las canchas tras varias semanas de ausencia por una lesión muscular.

El error de Washington Ortega en la final ante Saprissa

Durante el compromiso, Washington Ortega tuvo actuaciones destacadas y respondió con buenas intervenciones en momentos clave, aunque su noche quedó marcada por el error en el gol del empate anotado por Fidel Escobar.

El mensaje de Washington Ortega a Alajuelense

Sobre este escenario, Washington Ortega necesitó solo cuatro palabras para enviar un mensaje de calma y confianza en un momento clave para Alajuelense en busca de la 31.

Tras el encuentro ante el Deportivo Saprissa, el guardameta uruguayo utilizó sus redes sociales para expresar su sentir y respaldar al grupo, publicando la frase “todo va (a) salir bien”, dirigida tanto a sus compañeros como a la afición rojinegra.

Mensaje de Washington Ortega en sus redes sociales

Se define todo

Dicho empate 2-2 en el juego de ida dejó la serie completamente abierta y cargada de expectativa. Será el próximo sábado cuando se defina el panorama del campeonato nacional, ya sea con la consagración de un nuevo campeón o con la disputa de una Gran Final que prolongue la lucha entre Saprissa y Alajuelense por el título.