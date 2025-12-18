Necesitó solo 4 palabras: la promesa de Washington Ortega a Alajuelense tras su error en la final contra Saprissa

Washington Ortega fue la principal novedad en la alineación de Liga Deportiva Alajuelense en el empate (2-2) en la ida de la final de la segunda fase ante el Deportivo Saprissa, marcando su regreso a las canchas tras varias semanas de ausencia por una lesión muscular.
Durante el compromiso, Washington Ortega tuvo actuaciones destacadas y respondió con buenas intervenciones en momentos clave, aunque su noche quedó marcada por el error en el gol del empate anotado por Fidel Escobar.
Sobre este escenario, Washington Ortega necesitó solo cuatro palabras para enviar un mensaje de calma y confianza en un momento clave para Alajuelense en busca de la 31.
Tras el encuentro ante el Deportivo Saprissa, el guardameta uruguayo utilizó sus redes sociales para expresar su sentir y respaldar al grupo, publicando la frase “todo va (a) salir bien”, dirigida tanto a sus compañeros como a la afición rojinegra.
Se define todo
Dicho empate 2-2 en el juego de ida dejó la serie completamente abierta y cargada de expectativa. Será el próximo sábado cuando se defina el panorama del campeonato nacional, ya sea con la consagración de un nuevo campeón o con la disputa de una Gran Final que prolongue la lucha entre Saprissa y Alajuelense por el título.