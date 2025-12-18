Limpieza profunda en Motagua: las 13 víctimas de la escoba de Javier López tras el fracaso en el Apertura 2025

Luego de consumarse la eliminación prematura del Fútbol Club Motagua del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, el entrenador Javier López debe comenzar a tomar medidas.

El español seguirá en el equipo en 2026, ya que Motagua no cambiará de técnico y tras los fracasos en Copa Centroamericana y liga dómestica se prepara una barrida.

La limpieza profunda que se puede venir en Motagua: hasta 13 bajas

Gustavo Roca, periodista hondureño, muy tajante con sus ánalisis ha dictado sentencia a 13 jugadores que no deben seguir en el nido.

El comunicador argumentó: “Hay jugadores que tienen cualidades y creo en su potencial, pero en Motagua no dan una como Argueta y Santamaría. Ciclo terminado para Licona, Santos y Puchulín”.

Roca ha ayudado a Javier López con la lista de los que no deben seguir, en los que figuran nombres como Maicol Cabrera, que recién llegó el torneo pasado.

Los nombres que pueden salir de Motagua para 2026

Marlon Licona

Riky Zapata

Carlos Argueta

Marcelo Santos

Luis Santamaría

Jonathan Núñez

Luis Meléndez

Yoel Castillo

Zapatilla Mejía

Carlos Meléndez

Sebastián Cardozo

Jorge Serrano

Maicol Cabrera

Motagua debe pensar en esta limpieza, ya que en todo 2025 no pudo sumar ningún título y ya sabe a muy poco aquel que consiguieron en diciembre de 2024 ante Olimpia cuando eran dirigidos por Diego Vázquez.

