Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Limpieza profunda en Motagua: las 13 víctimas de la escoba de Javier López tras el fracaso en el Apertura 2025

Javier López seguirá al mando del equipo en 2026, pero su escoba ya ha sido anunciada por parte de la prensa.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Javier López debe hacer una profunda limpieza en Motagua para mejorar.
Javier López debe hacer una profunda limpieza en Motagua para mejorar.

Luego de consumarse la eliminación prematura del Fútbol Club Motagua del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, el entrenador Javier López debe comenzar a tomar medidas.

El español seguirá en el equipo en 2026, ya que Motagua no cambiará de técnico y tras los fracasos en Copa Centroamericana y liga dómestica se prepara una barrida.

Panamá consternada con lo que dicen de Jorge Serrano en Honduras tras la eliminación de Motagua ante Olimpia: “Desubicado”

ver también

Panamá consternada con lo que dicen de Jorge Serrano en Honduras tras la eliminación de Motagua ante Olimpia: “Desubicado”

La limpieza profunda que se puede venir en Motagua: hasta 13 bajas

Gustavo Roca, periodista hondureño, muy tajante con sus ánalisis ha dictado sentencia a 13 jugadores que no deben seguir en el nido.

El comunicador argumentó: “Hay jugadores que tienen cualidades y creo en su potencial, pero en Motagua no dan una como Argueta y Santamaría. Ciclo terminado para Licona, Santos y Puchulín”.

Roca ha ayudado a Javier López con la lista de los que no deben seguir, en los que figuran nombres como Maicol Cabrera, que recién llegó el torneo pasado.

Los nombres que pueden salir de Motagua para 2026

  • Marlon Licona
  • Riky Zapata
  • Carlos Argueta
  • Marcelo Santos
  • Luis Santamaría
  • Jonathan Núñez
  • Luis Meléndez
  • Yoel Castillo
  • Zapatilla Mejía
  • Carlos Meléndez
  • Sebastián Cardozo
  • Jorge Serrano
  • Maicol Cabrera
Publicidad
José Miguel Cubero destapa la verdad del regreso de Alex López a Costa Rica: “Como pocos”

ver también

José Miguel Cubero destapa la verdad del regreso de Alex López a Costa Rica: “Como pocos”

Motagua debe pensar en esta limpieza, ya que en todo 2025 no pudo sumar ningún título y ya sabe a muy poco aquel que consiguieron en diciembre de 2024 ante Olimpia cuando eran dirigidos por Diego Vázquez.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Giro inesperado: Dereck Moncada toma una decisión que impacta a todo Olimpia y el club que dejó plantado
Honduras

Giro inesperado: Dereck Moncada toma una decisión que impacta a todo Olimpia y el club que dejó plantado

Panamá consternada con lo que dicen de Jorge Serrano tras la eliminación de Motagua: "Desubicado"
Honduras

Panamá consternada con lo que dicen de Jorge Serrano tras la eliminación de Motagua: "Desubicado"

Marathón vs. Platense: ¿A qué hora y cómo ver el clásico por la jornada 3 de las Triangulares?
Honduras

Marathón vs. Platense: ¿A qué hora y cómo ver el clásico por la jornada 3 de las Triangulares?

La promesa de Washington Ortega a Alajuelense tras su error en la final contra Saprissa
Liga Deportiva Alajuelense

La promesa de Washington Ortega a Alajuelense tras su error en la final contra Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo