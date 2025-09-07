Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

La clave de Reinaldo Rueda con Honduras que mete miedo en Nicaragua y el Fantasma Figueroa

El experimentado entrenador colombiano está dirigiendo su segunda eliminatoria de Concacaf al cargo de Honduras.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda tiene clara la clave para clasificar al Mundial.
Reinaldo Rueda tiene clara la clave para clasificar al Mundial.

La Ronda Final de la Eliminatoria de Concacaf no pudo comenzar de manera más pareja en el Grupo C.

Honduras empató en Haití; mientras que Nicaragua y Costa Rica repartieron puntos en Managua.

Olimpia vs Real España: ¿Cuándo y dónde ver el clásico amistoso que se jugará en Estados Unidos durante fecha FIFA?

ver también

Olimpia vs Real España: ¿Cuándo y dónde ver el clásico amistoso que se jugará en Estados Unidos durante fecha FIFA?

Ahora para la jornada 2, todas las selecciones llegan con necesidad de sumar para comenzar a sacar ventaja en la tabla.

Honduras recibirá a Nicaragua en Tegucigalpa, por su parte Costa Rica le hará los honores a Haití en San José.

La clave de Reinaldo Rueda para clasificar a Honduras al Mundial

La Bicolor catracha cuenta con la ventaja de tener a Reinaldo Rueda en el banco de suplentes que ya sabe lo que son las Eliminatorias en Concacaf.

Publicidad

El entrenador colombiano está dirigiendo su segunda Eliminatoria luego de haber clasificado de manera exitosa a Honduras a Sudáfrica 2010.

Es gracias a esa experiencia que el estratega cafetero tiene muy clara la fórmula para clasificar a la Copa del Mundo: Hacer de la localía un fortín.

Publicidad

Rueda es muy consciente de lo importante que es sumar la mayoría de puntos en casa ya que en su primer ciclo fue la gran fortaleza de un equipo casi invencible.

De 2007 a 2009 la ´H´ venció en su cancha a Puerto Rico, Jamaica, Canadá, México x2, El Salvador, Costa Rica y Trinidad y Tobago.

Publicidad

De hecho, ese equipo sumó 24 de 27 puntos como local; el único rival al que no venció fue a Estados Unidos (derrota 2-3).

Publicidad
No lo dudaron: Marathón toma tajante decisión con Rubilio Castillo tras su polémico fichaje

ver también

No lo dudaron: Marathón toma tajante decisión con Rubilio Castillo tras su polémico fichaje

Ahora, ´Triple R´ quiere repetir ese éxito y para eso debe comenzar la Ronda Final este martes contra Nicaragua.

Rueda Rivera en su segundo ciclo al mando de Honduras acumula 9 partidos de local con saldo de: ocho victorias, incluyendo dos triunfos a México, y una derrota (ante Jamaica).

Publicidad

Se debe destacar que Honduras tendrá tres encuentros consecutivos de local: Nicaragua, Costa Rica y Haití.

Reinaldo Rueda como local con Honduras

  • 18 partidos dirigidos
  • 16 victorias
  • 2 derrotas
  • 88.88% de efectividad
Publicidad
Concacaf ya lo aprobó: Honduras hace saber a Nicaragua y al Fantasma Figueroa una noticia que los pone en aprietos

ver también

Concacaf ya lo aprobó: Honduras hace saber a Nicaragua y al Fantasma Figueroa una noticia que los pone en aprietos

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mejor imposible: se confirma la gran ventaja que tendrá Honduras y que pone en alerta al Fantasma Figueroa
Honduras

Mejor imposible: se confirma la gran ventaja que tendrá Honduras y que pone en alerta al Fantasma Figueroa

Concacaf ya lo aprobó: Honduras hace saber a Nicaragua y al Fantasma Figueroa una noticia que los pone en aprietos
Honduras

Concacaf ya lo aprobó: Honduras hace saber a Nicaragua y al Fantasma Figueroa una noticia que los pone en aprietos

Fantasma Figueroa solo ocupó seis palabras para referirse a Honduras tras empatar contra Costa Rica
Honduras

Fantasma Figueroa solo ocupó seis palabras para referirse a Honduras tras empatar contra Costa Rica

Nicaragua celebra el empate ante Costa Rica y una joya da salto a Europa
Nicaragua

Nicaragua celebra el empate ante Costa Rica y una joya da salto a Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo