La clave de Reinaldo Rueda con Honduras que mete miedo en Nicaragua y el Fantasma Figueroa

La Ronda Final de la Eliminatoria de Concacaf no pudo comenzar de manera más pareja en el Grupo C.
Honduras empató en Haití; mientras que Nicaragua y Costa Rica repartieron puntos en Managua.
Ahora para la jornada 2, todas las selecciones llegan con necesidad de sumar para comenzar a sacar ventaja en la tabla.
Honduras recibirá a Nicaragua en Tegucigalpa, por su parte Costa Rica le hará los honores a Haití en San José.
La clave de Reinaldo Rueda para clasificar a Honduras al Mundial
La Bicolor catracha cuenta con la ventaja de tener a Reinaldo Rueda en el banco de suplentes que ya sabe lo que son las Eliminatorias en Concacaf.
El entrenador colombiano está dirigiendo su segunda Eliminatoria luego de haber clasificado de manera exitosa a Honduras a Sudáfrica 2010.
Es gracias a esa experiencia que el estratega cafetero tiene muy clara la fórmula para clasificar a la Copa del Mundo: Hacer de la localía un fortín.
Rueda es muy consciente de lo importante que es sumar la mayoría de puntos en casa ya que en su primer ciclo fue la gran fortaleza de un equipo casi invencible.
De 2007 a 2009 la ´H´ venció en su cancha a Puerto Rico, Jamaica, Canadá, México x2, El Salvador, Costa Rica y Trinidad y Tobago.
De hecho, ese equipo sumó 24 de 27 puntos como local; el único rival al que no venció fue a Estados Unidos (derrota 2-3).
Ahora, ´Triple R´ quiere repetir ese éxito y para eso debe comenzar la Ronda Final este martes contra Nicaragua.
Rueda Rivera en su segundo ciclo al mando de Honduras acumula 9 partidos de local con saldo de: ocho victorias, incluyendo dos triunfos a México, y una derrota (ante Jamaica).
Se debe destacar que Honduras tendrá tres encuentros consecutivos de local: Nicaragua, Costa Rica y Haití.
Reinaldo Rueda como local con Honduras
- 18 partidos dirigidos
- 16 victorias
- 2 derrotas
- 88.88% de efectividad
