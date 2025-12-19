Mientras Erick Lonnis dice que se va a Europa, Gustavo Herrera negocia con este rival directo de Saprissa

El futuro inmediato de Deportivo Saprissa sigue marcado por decisiones complejas dentro y fuera de la cancha. Mientras el club atraviesa un proceso de reestructuración deportiva y financiera, varias situaciones individuales comienzan a tomar protagonismo, entre ellas la de uno de los fichajes que más expectativas generó y que hoy parece lejos de consolidarse en Tibás.

Durante las últimas semanas, Erick Lonnis, integrante del comité deportivo morado, dejó entrever que la continuidad de Gustavo Herrera en Saprissa era muy complicada. El dirigente incluso señaló que el atacante contaba con ofertas desde Europa, un escenario que explicaría su inminente salida del club y que parecía cerrar cualquier posibilidad de verlo seguir con la camiseta morada.

¿Dónde podría seguir Gustavo Herrera su carrera?

Sin embargo, la realidad detrás del caso sería muy distinta. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el delantero panameño no estaría siendo buscado activamente por equipos del Viejo Continente. Por el contrario, su agente es quien lo ha venido ofreciendo en el mercado local, tocando puertas en distintos clubes del fútbol costarricense en busca de una salida.

En ese contexto, aparece un nombre que sorprende en el entorno morado. San Carlos sería el equipo que ha mostrado mayor interés en hacerse con los servicios de Gustavo Herrera, lo que lo convertiría en un potencial refuerzo de un rival directo de Saprissa en el torneo nacional. El conjunto norteño, que busca rearmarse tras un torneo complicado, ve en el panameño una oportunidad para fortalecer su ofensiva.

Gustavo Herrera nunca logró afianzarse en Saprissa ni alcanzar el nivel que se esperaba cuando llegó al club. No obstante, su paso por las selecciones juveniles de Panamá dejó buenas sensaciones, lo que mantiene viva la percepción de que todavía puede explotar su potencial en el contexto adecuado.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es un jugador menos”: Hernán Medford fulmina al refuerzo que más quiere Erick Lonnis para Saprissa

Así, mientras desde Tibás se hablaba de un posible salto a Europa, el panorama real apunta a una continuidad en Costa Rica, pero lejos de Saprissa. Las próximas semanas serán claves para definir si San Carlos logra cerrar la negociación y si el delantero encuentra, finalmente, el espacio que no pudo tener con los morados.