Saprissa lo hace oficial: Vladimir Quesada recibe la peor noticia sobre Óscar Duarte a días de la revancha contra Alajuelense

Óscar Duarte debió salir en el primer tiempo por una lesión en su rodilla. Después de los estudios, se confirmó qué tiene.

Por Juan Fittipaldi

El DT deberá pensar en un reemplazante.
Este miércoles, en el Deportivo Saprissa se encendieron las alarmas rápidamente con la lesión de Óscar Duarte. El defensor central tuvo que ser sustituido a los 15 minutos de la primera parte. Se retiró entre lágrimas y con la asistencia de la camilla.

En conferencia de prensa, Vladimir Quesada dio indicios de lo que podía llegar a pasar con la rodilla de Duarte. “Le puedo decir que en este momento anda ayudándose a caminar con unas muletas y tiene un aparato que le ayuda a mantener el equilibrio y estabilizar su rodilla”, confesó horas antes de conocerse la información oficial.

Después de lo que fue la final de ida ante Alajuelense, la entidad saprissista confirmó lo que nadie quería saber en Tibás con respecto a la salud de Óscar Duarte.

"No será sencillo": Saprissa recibe la noticia que nadie quería escuchar sobre Luis Paradela y se complica su vuelta

"No será sencillo": Saprissa recibe la noticia que nadie quería escuchar sobre Luis Paradela y se complica su vuelta

¿Qué lesión tiene Óscar Duarte y cuánto tardará en recuperarse?

Tras completarse los estudios médicos pertinentes al jugador Óscar Duarte, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla. El jugador será operado en los próximos días. Pendiente de evolución“, comunicó Saprissa en sus canales oficiales.

Con esta lesión, Duarte queda completamente descartado para el Clausura 2026 y también parte del Apertura 2026. Se perderá lo que resta de la temporada, ya que este tipo de lesión demanda una recuperación mínima entre seis y ocho meses.

Restará saber si Saprissa buscará fichar a un nuevo zaguero central para reemplazarlo. En el partido contra Alajuelense, Vladimir Quesada decidió cambiarlo por el lateral derecho Kenay Myrie. Sin embargo, en la zaga el DT tiene a Pablo Arboine como alternativa.

