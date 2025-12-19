Lo celebra El Salvador: Alex Roldán consigue lo que pocos pudieron en la MLS mientras en La Selecta quieren su vuelta

El Salvador se encuentra en una comprometida situación futbolística. Después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, una serie de cambios inició para los salvadoreños. Estos mismos forman parte del camino planeado hacia el objetivo.

De ahora en más, todos en la Federación Salvadoreña piensan en acomodar cuestiones para poder ilusionarse con el Mundial 2030. No solamente se preparan modificaciones desde lo institucional, sino que el trabajo en selecciones atravesará su propio proceso.

Entre las cuestiones señaladas para La Selecta, varias figuras fueron apuntadas de cara al año entrante. El objetivo es concretar su regreso. Uno de los señalados fue Alex Roldán, punto sumamente complejo. Recientemente, la MLS lo distinguió.

La MLS le otorga un gran reconocimiento a Alex Roldán tras la temporada 2025

Camino al cierre del año calendario, la MLS lanzó una serie de posteos para darle reconocimiento a aquellas acciones más atractivas. Uno de los más interesantes para los aficionados, resultó ser el de las salvadas de gol en la línea del arco.

Álex Roldán, como defensa central del Seattle Sounders, participó en más de una jugada similar durante la finalizada temporada. Disputó un total de 29 partidos en la misma. Si bien no logró convertir ningún tanto, pudo otorgar dos asistencias.

Los Sounders le ganaron al Kansas City por 3-2 el 12 de julio de este año, partido en el que Roldán salvó de que un tiro a puerta termine por convertirse en gol. De taco y con el arquero vencido, defendió su valla de manera sumamente increíble.

Alex Roldán decidió sobre su futuro en El Salvador: confirmó que no regresará

Las autoridades de El Salvador intentaron que Alex Roldán regresara durante el 2025. No tuvieron éxito. Roldán aclaró que cerró su etapa en La Selecta. Jugó un total de 25 partidos oficiales, dentro de los que hizo tres goles y una asistencia.