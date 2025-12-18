El Club Sport Herediano aún no tiene técnico confirmado para el 2026 después de que Jafet Soto comunicó que se dedicará de lleno a la presidencia. El mandamás del Team ya tiene a su reemplazante, pero no puede anunciarlo debido a que todavía trabaja en su club actual.

Es prácticamente un hecho que José Giacone será el nuevo DT de Herediano para afrontar el Clausura 2026. El argentino se encuentra en el Diriangén. Este sábado su equipo jugará la final de vuelta de la Liga Primera tras el 1-1 en la ida ante Managua. Será su último partido en el equipo diriambino antes de volar a Costa Rica.

A la espera de su arribo en la próxima semana, Jafet Soto ya se encargó de tomar varias decisiones con el plantel rojiamarillo. El máximo dirigente que tiene la institución florense decidió que no siga en el club uno de los jugadores que llegó en julio.

Una nueva salida en Herediano por decisión de Jafet Soto

El que no estará en el 2026 con la camiseta florense es Walter Cortés, quien dejará de pertenecer al Team. Desde su arribo a mediados de 2025, el lateral izquierdo apenas pudo disputar seis partidos.

“¡Gracias Walter! Informamos que Walter Cortés no continuará como jugador del Club Sport Herediano. Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla“, comunicó el club florense para hacer oficial la salida de Cortés.

Con esta salida confirmada, ya son dos las figuras que no vestirán los colores rojiamarillos en 2026. El primero en irse, de manera oficial, fue Axel Amador. El otro que podría anunciarse pronto es el nombre de Kenneth Vargas, quien tiene todo listo para seguir en Alajuelense.