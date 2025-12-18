“Me extraña”: Rolando Fonseca criticó a Vladimir Quesada por una decisión que le puede terminar costando la 41 a Saprissa

En medio del análisis posterior al empate (2-2) entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, surgieron cuestionamientos hacia el manejo del partido por parte de Vladimir Quesada.

Rolando Fonseca no ocultó su sorpresa por algunas decisiones tomadas desde el banquillo, señalando que ciertos aspectos tácticos podrían terminar pasando factura a Saprissa en la lucha por el título y comprometer seriamente la aspiración de alcanzar la estrella 41.

La crítica de Rolando Fonseca a Vladimir Quesada

Tras este partido de ida en la final del Torneo Apertura 2025, Rolando Fonseca fue crítico con el planteamiento de Vladimir Quesada y señaló que el Saprissa dejó pasar una oportunidad clave por decisiones tácticas.

“Vladimir lo sabía, ahora lo que me extraña, fue la falta de profundidad del Saprissa. No entendí. Y el desgaste de Mariano Torres y de Warren Madrigal, cuando tenían que haber estado frescos para poder contragolpear a La Liga. Pero no lo hicieron nunca“, afirmó Rolando Fonseca en una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro.

Rolando Fonseca también habló sobre el planteamiento del Machillo Ramírez

Fonseca también destacó el planteamiento de Alajuelense y la lectura de partido realizada por Óscar Ramírez, resaltando que el equipo manudo supo manejar el juego con inteligencia y apostar al contragolpe.

“La Liga manejó y apostó por el contragolpe y la tuvo al minuto 96, que no se concretó es otra cosa, pero estuvo muy bien el manejo. Recuérdense las finales no se juegan, se ganan, se ensucian y Óscar Ramírez sabía que tenía que ensuciar este partido para tener una posibilidad mucho más alta en casa“, comentó Rolando Fonseca.

