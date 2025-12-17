José Miguel Cubero destapa la verdad del regreso de Alex López a Costa Rica: “Como pocos”

Alex López ha sonado fuerte para regresar a Costa Rica luego de su paso por Alajuelense. El volante es muy querido en suelo tico y ahora puede pegar la vuelta.

No lo haría concretamente con La Liga, club donde jugó antes de marcharse de nuevo a Honduras para jugar con el Olancho FC.

ver también Edrick Menjívar aprovecha la dura situación de su actual club y pide fichaje de ex Alajuelense para Olimpia: “Que se venga”

AAlex Lópezse le vence contrato el 31 de diciembre del 2025 y todo indica que puede mudarse a Costa Rica.

José Miguel Cubero, ex compañero y amigo de Alex en Alajuelense, ahora gerente deportivo del Sporting FC, ha dado a conocer lo que pasa con el volante de 33 años.

¿Qué dijo José Miguel Cubero del regreso de Alex López a Costa Rica?

Cubero, en una entrevista con Tigo Sport Costa Rica, dio a conocer que Sporting está interesado en López, pero que la decisión final la tiene el hondureño.

“Juegué con él, es un jugadorazo. El semestre pasado lo quise traer cuando estabamos con el profe Marín, pero tenía contrato. Ahora conversando con él dice que está libre y va a tomar su decisión. Es opción y si no viene seguiré siendo amigo de él. Es una opción, no hay nada concreto, nada real, pero es un gran jugador que tiene un manejo en media cancha como pocos”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Ojo Honduras! Joshua Canales da un giro inesperado en Costa Rica y este sería su nuevo equipo: “A detalles”

Cubero aseguró que no dejarán de ser amigos si Alex no termina llegando a Sporting, pero que si es un deseo tenerlo para 2026 y más cuando es un jugador libre y que conoce la Liga de Costa Rica.

En esta última temporada, Alex registra 9 participaciones de gol en 15 partidos, algo que vendría bien al club josefino.

Publicidad

Tweet placeholder