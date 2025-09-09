“Fuera, Piojo”: Costa Rica sentencia el futuro de Miguel Herrera tras el empate ante Haití

La Selección de Costa Rica atraviesa un arranque de eliminatorias mundialistas para el olvido y la paciencia de la afición parece haber llegado a su límite. En dos partidos de la fase final rumbo al Mundial 2026, la Tricolor aún no conoce la victoria: debutó con un empate frente a Nicaragua y, este martes en el Estadio Nacional, dejó escapar un resultado increíble ante Haití.

El equipo costarricense ganaba cómodamente 2-0 en casa, pero se desplomó en el complemento. Los haitianos remontaron hasta colocarse 3-2 arriba y, apenas en los últimos minutos, la Sele se salvó de la derrota con un gol que puso cifras definitivas de 3-3. El desenlace encendió la indignación en las gradas y en redes sociales.

La sentencia de los aficionados de Costa Rica contra el Piojo Herrera

La molestia de los aficionados no se quedó en silencio. Al contrario, se transformó en un grito unánime que retumbó en La Sabana: “Fuera, Piojo”. La consigna contra el técnico mexicano Miguel Herrera se repitió durante los últimos instantes del partido y se prolongó incluso después del pitazo final, reflejando el desgaste con su gestión al frente de la Selección.

Los números tampoco ayudan a calmar las aguas. Con dos empates en sus primeras presentaciones, Costa Rica dejó escapar puntos clave ante rivales que, en teoría, lucían accesibles en el papel y con el empate se complica en la tabla del Grupo C. El mal inicio no solo complica las aspiraciones mundialistas, sino que también expone la falta de confianza en el banquillo.

La reacción popular deja en entredicho la continuidad del “Piojo”, cuya llegada a Costa Rica estuvo marcada por la expectativa de un cambio de rumbo tras los fracasos recientes. Sin embargo, las dudas tácticas, la falta de regularidad en el once y los resultados adversos han erosionado rápidamente ese respaldo inicial.

Ahora, la Federación Costarricense de Fútbol tendrá que enfrentar una decisión clave: sostener el proceso con Miguel Herrera o dar un golpe de timón antes de que sea demasiado tarde. Lo cierto es que el veredicto de la afición ya se escuchó con fuerza en el Estadio Nacional: el “Fuera, Piojo” se convirtió en el nuevo grito de guerra de la Tricolor.