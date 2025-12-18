La tajante frase con la que Joseph Joseph expuso a Raúl Pinto ante todo Alajuelense antes de la revancha con Saprissa

Joseph Joseph, presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, salió al paso para aclarar el panorama dirigencial del club al contradecir públicamente a su vicepresidente, Raúl Pinto, luego de que este señalara que se avecinaba una seguidilla de títulos para la institución rojinegra.

El jerarca fue más cauto en su postura y dejó claro que, si bien el objetivo siempre es competir al más alto nivel, los logros deben construirse paso a paso y no adelantarse a promesas que aún deben respaldarse en la cancha.

¿Qué había dicho Raúl Pinto tras el empate ante Saprissa?

Recordemos que el miércoles por la noche, tras el empate (2-2) en el juego de ida de la final de segunda fase ante Saprissa, Raúl Pinto envió un mensaje optimista desde la dirigencia de Alajuelense.

Sobre este escenario, Raúl Pinto como vicepresidente aseguró que la crisis quedó atrás en la institución manuda y sostuvo que, en caso de conquistar el título del Apertura 2025, el club estaría encaminado a una racha positiva que podría traducirse en tres campeonatos consecutivos.

Raúl Pinto – Vicepresidente de Alajuelense

La tajante frase de Joseph Joseph para exponer a Raúl Pinto ante todo Alajuelense

Joseph Joseph también se refirió a las declaraciones de Raúl Pinto y marcó distancia con ese mensaje optimista. “Nosotros estamos pensando en ganar el siguiente partido, no estoy pensando en cosas del pasado. Hay que tener un poco de mesura, estamos enfocados en el partido del sábado“, afirmó en zona mixta.

El presidente de Alajuelense pidió mesura y dejó claro que el enfoque del club está únicamente en el compromiso inmediato, recalcando que no es momento de hablar de títulos futuros, sino de concentrarse en ganar el partido del sábado en el Morera Soto.