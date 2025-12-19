Qué necesita Olimpia ante Motagua para eliminar a Real España y clasificar a la Gran Final del Apertura 2025

La ecuación del Grupo A se puede resumir en una frase: Real España necesita a Motagua; Olimpia solo depende de sí mismo. El Ciclón Azul ya está eliminado, mientras que la Máquina sigue viva a condición de que el equipo de Javier López le quite puntos al León y luego ganar sus dos partidos restantes.

El reglamento de las triangulares es clave:

Solo clasifica el primero de cada grupo a la Gran Final.



En caso de empate en puntos entre el cabeza de serie (Olimpia) y otro equipo, avanza siempre el cabeza de serie gracias al “punto invisible”.

Con este marco, veamos qué necesita Olimpia en este clásico para eliminar a Real España y asegurar su lugar en la final.

ver también Limpieza profunda en Motagua: las 13 víctimas de la escoba de Javier López tras el fracaso en el Apertura 2025

Qué pasa si Olimpia le gana a Motagua

En caso de que el equipo de Eduardo Espinel se lleve los tres puntos, el escenario es tan sencillo como contundente:

Si Olimpia derrota a Motagua , llegará a una cantidad de puntos inalcanzable para la Máquina en términos reales, porque:

Le sacará 6 puntos de diferencia a Real España que tendrá dos partidos por jugar.

Incluso si la Máquina ganara todo lo que le queda, solo podría igualar al León en puntos.



, llegará a una cantidad de puntos inalcanzable para la Máquina en términos reales, porque: Y si Real España empata en puntos con Olimpia al final de la triangular, clasifica el León por su condición de cabeza de serie.

Con una victoria, Olimpia se asegura matemáticamente el primer lugar del grupo y, por reglamento, deja sin opciones a Real España.

Publicidad

Publicidad

ver también La Inteligencia Artificial predice si Olimpia conseguirá ante Motagua el boleto a la Gran Final del Apertura 2025

Qué pasa si Olimpia empata ante Motagua

El empate sería un buen resultado, pero no definitivo:

Olimpia sumaría un punto más, seguiría líder y mantendría la ventaja deportiva.

Real España seguiría con vida matemática: Para llegar a la Gran Final necesitaría ganar sus dos partidos, entre ellos el que le queda ante Olimpia.



Publicidad

El empate entre Motagua y Olimpia no elimina automáticamente a la Máquina, pero la deja sin margen de error.

Publicidad

Qué pasa si Olimpia pierde ante Motagua

Aquí se abre el verdadero camino de esperanza para Real España:

Motagua sumaría 3 puntos, pero seguiría eliminado porque ya no puede alcanzar a Olimpia en la tabla final con el reglamento a cuestas.

Olimpia perdería margen, y la Máquina mantendría un escenario en el que podría clasificar sin la obligación de ganar los dos partidos restantes.