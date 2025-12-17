Marathón vs. Platense: ¿A qué hora y cómo ver el partido por la jornada 3 de las Triangulares? Liga Nacional de Honduras

El Grupo B de las Triangulares del Apertura 2025 entra en zona caliente. Marathón, que arrancó con un triunfazo 0-3 en su visita a Olancho FC, llega como líder y con la mesa servida para dar un golpe casi definitivo en la pelea por la Gran Final. Del otro lado aparece Platense, que dejó ir dos puntos en casa ante los Potros y ahora está obligado a reaccionar como visitante si no quiere ver cómo el “Monstruo Verde” se le escapa en la tabla.

El duelo de este jueves en San Pedro Sula promete tensión máxima: Marathón puede quedar muy cerca de asegurar el primer lugar del grupo, mientras que el Tiburón prácticamente se juega la vida en la triangular B.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Marathón vs. Platense por la jornada 3 de las Triangulares?

Día: jueves 18 de diciembre de 2025

Hora: 7:30 p.m. (hora de Honduras)

Estadio: Estadio Morazán, San Pedro Sula

Torneo: Jornada 3 – Triangular B, Liga Nacional de Honduras Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO Marathón vs. Platense?

El partido entre Marathón y Platense por la jornada 3 de las Triangulares se podrá ver EN VIVO en Honduras por Canal Deportes TVC.

¿Cómo llega Marathón a la jornada 3 de las Triangulares?

Marathón llega lanzado. En su debut en la triangular B, el equipo de Pablo Lavallén dio un golpe de autoridad al golear 0-3 a Olancho FC como visitante, resultado que lo dejó como único líder del grupo con 3 puntos tras descansar en la jornada 2, mientras Platense y Olancho igualaban 1-1 en Puerto Cortés.

Ese rendimiento no es casualidad: en las vueltas regulares del Apertura 2025, el Monstruo Verde fue segundo de la tabla con 42 puntos (12 victorias, 6 empates y 2 derrotas), 41 goles a favor y apenas 15 en contra, mostrando la mejor defensa del torneo junto con una ofensiva muy productiva.

Con ese respaldo estadístico y la ventaja en la triangular (3 puntos contra 1 de Platense y 1 de Olancho), Marathón sabe que un triunfo en el Morazán lo dejaría muy cerca de la Gran Final, más aún considerando el “punto invisible” que lo favorece por su mejor ubicación en la fase regular.

¿Cómo llega Platense a la jornada 3 de las Triangulares?

Platense, en cambio, llega con sensación agridulce. En la fecha 2 del grupo B, el Tiburón empató 1-1 en casa ante Olancho FC, en un partido donde comenzó perdiendo y terminó rescatando un punto gracias a un cabezazo de Aldo Fajardo, pero dejando la sensación de que pudo hacer más para aprovechar la localía.

Ese resultado, sumado al descanso en la jornada 1, deja a Platense con 1 punto de 3 posibles, por detrás de un Marathón que ya mira el grupo desde arriba. Para complicar más el panorama, el equipo porteño sabe que debe enfrentar dos veces al Monstruo Verde en las próximas jornadas y que está prácticamente obligado a sumar de a tres si quiere seguir con vida en la lucha por la final.

En las vueltas regulares, el cuadro selacio completó una campaña sólida: fue cuarto con 29 puntos (8 triunfos, 5 empates y 7 derrotas), 34 goles a favor y 20 en contra, números que lo respaldan como un rival peligroso cuando encuentra continuidad en su ataque.

¿Quién es el árbitro de Marathón vs. Platense?