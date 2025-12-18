En los próximos días, Kenneth Vargas finalizará su préstamo con el Club Sport Herediano. El jugador que pertenece al Heart of Midlothian debería regresar a Escocia, pero todo parece indicar que permanecerá en Costa Rica durante 2026.

El futbolista de la Selección de Costa Rica tiene contrato con el equipo de Europa hasta 2029. Sin embargo, negociará un nuevo préstamo para seguir participando en la Liga Promérica. Ahora, lo hará en un nuevo equipo tras su corto paso por Herediano.

Tal como se venía rumoreando en los últimos días, Vargas continuará su carrera en la Liga Deportiva Alajuelense. Según pudo confirmar el periodista Kevin Jiménez en su canal Seguimos, faltan apenas unos detalles para que se confirme el traspaso.

¿Qué falta para que Kenneth Vargas firme su contrato con Alajuelense?

“Está bastante avanzado. Es prácticamente un hecho, a falta de firmas y documentación, Kenneth Vargas será nuevo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense“, aseguró el periodista sobre el futuro de Vargas.

Y agregó: “Las negociaciones entre los clubes están avanzadas. Faltan algunos detalles por definir. Kenneth Vargas está de acuerdo en tomar el préstamo. Están hablando de la duración del contrato de préstamo. Entiendo que va a ser un año, hasta diciembre de 2026“.

De esta manera, Machillo Ramírez tendrá a su primer refuerzo para el Clausura 2026 a la espera de la confirmación oficial y mientras se define el título del Apertura 2025.

