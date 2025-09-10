“Final de Centroamérica”: Honduras le deja claro todo a Costa Rica en las Eliminatorias

La Selección Nacional de Honduras sonríe tras el triunfazo que obtuvo como local contra Nicaragua por 2-0.

La victoria, y el empate entre Haití y Costa Rica, le permiten a la ´H´ posicionarse como primer lugar de grupo con 4 unidades y sentirse cada vez más cerca de la Copa del Mundo.

Ahora, la Bicolor buscará seguir alejándose de sus perseguidores y tiene una oportunidad única: recibirá dos partidos de local en la Fecha FIFA de Octubre.

¿Cuándo y dónde se enfrentarán Honduras y Costa Rica?

Honduras enfrentará al cuadro de Miguel ´Piojo´ Herrera y posteriormente a Haití en una doble fecha que casi puede definir todo.

El vital partido entre hondureños y costarricenses ya tiene fecha, escenario y hora para disputarse.

Costa Rica se jugará la vida en el Estadio Morazán de San Pedro Sula consciente que, si no suma, quedará muy lejos del hoy líder de la zona.

El encuentro está programado para jugarse en exactamente un mes ya que el partido tiene fecha del 9 de Octubre.

El encuentro que escribirá un nuevo capítulo en la rivalidad está programado para las 8:00 pm y tiene a Honduras con la gran posibilidad de dar un golpe de muerte a su rival y acercarse al sueño de una cuarta clasificación al Mundial.

Posteriormente al partido contra “La Sele”, los de Reinaldo Rueda recibirán al otro rival que los persigue, Haití.

La H enfrentará al cuadro caribeño será 4 días después aunque cambiará de sede ya que se jugará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Es así como el día 13/10 el cuadro comandado por Rueda le hará los honores a la combativa Haití.

Para Honduras será clave sacar los seis puntos como local para estar prácticamente a un paso de una nueva Copa del Mundo.

Calendario de Honduras para Octubre