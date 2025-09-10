Es tendencia:
“Final de Centroamérica”: Honduras le deja claro todo a Costa Rica en las Eliminatorias

La Selección de Honduras venció a Nicaragua, es líder y ahora sueña con el boleto directo a la próxima Copa del Mundo de 2026.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Honduras se prepara para una doble fecha clave.
Honduras se prepara para una doble fecha clave.

La Selección Nacional de Honduras sonríe tras el triunfazo que obtuvo como local contra Nicaragua por 2-0.

La victoria, y el empate entre Haití y Costa Rica, le permiten a la ´H´ posicionarse como primer lugar de grupo con 4 unidades y sentirse cada vez más cerca de la Copa del Mundo.

ver también

Ahora, la Bicolor buscará seguir alejándose de sus perseguidores y tiene una oportunidad única: recibirá dos partidos de local en la Fecha FIFA de Octubre.

ver también

¿Cuándo y dónde se enfrentarán Honduras y Costa Rica?

Honduras enfrentará al cuadro de Miguel ´Piojo´ Herrera y posteriormente a Haití en una doble fecha que casi puede definir todo.

El vital partido entre hondureños y costarricenses ya tiene fecha, escenario y hora para disputarse.

Costa Rica se jugará la vida en el Estadio Morazán de San Pedro Sula consciente que, si no suma, quedará muy lejos del hoy líder de la zona.

ver también

El encuentro está programado para jugarse en exactamente un mes ya que el partido tiene fecha del 9 de Octubre.

El encuentro que escribirá un nuevo capítulo en la rivalidad está programado para las 8:00 pm y tiene a Honduras con la gran posibilidad de dar un golpe de muerte a su rival y acercarse al sueño de una cuarta clasificación al Mundial.

ver también

Posteriormente al partido contra “La Sele”, los de Reinaldo Rueda recibirán al otro rival que los persigue, Haití.

La H enfrentará al cuadro caribeño será 4 días después aunque cambiará de sede ya que se jugará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Es así como el día 13/10 el cuadro comandado por Rueda le hará los honores a la combativa Haití.

Para Honduras será clave sacar los seis puntos como local para estar prácticamente a un paso de una nueva Copa del Mundo.

Calendario de Honduras para Octubre

  • 9-Octubre: Recibe a Costa Rica en el Estadio Morazán
  • 13-Octubre: Recibe a Haití en el Estadio Nacional

