Honduras recibe la noticia más esperada: se asegura un fichajazo europeo para enfrentar a Costa Rica

Honduras está en pie de guerra y sueña en grande pensando en la próxima Copa del Mundo.

Al equipo de Reinaldo Rueda se le dio todo tras el triunfo por 2-0 ante Nicaragua y ahora es líder de su grupo eliminatorio.

Las buenas noticias para la Bicolor no terminan ahí ya que el cuadro catracho ha recibido desde España una novedad que alegrará a toda la escuadra cinco estrellas.

ver también Eliminatorias al Mundial 2026: así quedó el Grupo C tras el empate de Costa Rica y el gane de Honduras sobre Nicaragua

¿Qué fichajazo tendrá Honduras ante Costa Rica?

Para los duelos de la Fecha FIFA de Septiembre la ´H´ no contó con dos pilares fundamentales: Denil Maldonado y Kervin Arriaga.

Publicidad

Publicidad

Tanto el ´Káiser´ como el ´Misilito´ no pudieron ser parte de la convocatoria debido a lesiones.

Sin embargo, la buena nueva para Reinaldo Rueda es que de cara a los vitales encuentros ante Costa Rica y Haití como local, la ´H´ tendrá de regreso a una de sus máximas figuras.

Fútbol Centroamérica pudo confirmar que el volante, Kervin Arriaga, está en la etapa final de su recuperación.

Publicidad

El jugador que milita en el Levante de España tiene luz verde para regresar a los entrenamientos y su retorno a las canchas está más que cerca.

Publicidad

Fuentes cercanas al entorno del jugador son optimistas y esperan que Arriaga pueda reaparecer este domingo ante Real Betis.

Publicidad

ver también Romell Quioto no se queda callado y responde al dardo de Rambo de León en la selección de Honduras

Más allá de cuándo será su regreso, es un hecho que Kervin Fabián estará 100% recuperado de la lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera del inicio eliminatorio.

Es así como, si no hay un nuevo impaz, la Selección de Honduras recuperará a su mejor legionario y a una pieza clave en el mediocampo justo cuándo más se necesita.

Publicidad

Publicidad

Kervin Arriaga está prácticamente recuperado de su lesión. (Foto: Getty Images)

Honduras es líder del Grupo C de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf con 4 puntos y recibirá los próximos dos partidos como local.

Publicidad

Además de esa situación, LaLiga también confirmó que Kervin Arriaga utilizará el dorsal 16 con Levante en la Primera División de España.